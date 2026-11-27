Torino: sequestrati 360 kg di droga, 4 arresti

La Polizia di Stato della Questura di Torino ha sequestrato oltre 360 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina e arrestato quattro persone. Nel corso delle attività investigative, l’attenzione degli operatori si è concentrata su alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’azienda ubicata nel comune di Leinì (Torino), dove venivano effettuate operazioni di trasferimento di numerosi scatoloni successivamente caricati a bordo di autovetture e trasportati presso alcuni box auto della zona.L’intervento degli investigatori e le successive perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 320 chilogrammi di hashish, 27 chilogrammi di marijuana e 13 chilogrammi di cocaina, oltre a dispositivi Gps e sistemi di videosorveglianza occultati all’interno degli imballaggi. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, la cocaina rinvenuta era destinata alla successiva trasformazione in crack e allo smercio nell’area del Parco Sempione. La cocaina, se tagliata, si sarebbe trasformata in 40 mila dosi della stessa sostanza e di 80 mila dosi di crack. Al termine delle attività, i quattro arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e posti a disposizione della Procura di Ivrea che coordina le indagini.