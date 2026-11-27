Industria, Istat: a settembre fatturato +3%, +5,6% su anno

A settembre 2026 si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali del 3,0% in valore e del 3,3% in volume. Si registrano aumenti del 2,2% in valore sul mercato interno (+2,6% in volume) e del 4,6% su quello estero (+4,2% in volume). Per il settore dei servizi, in termini congiunturali, si stima un aumento del fatturato dell’1,1% in valore e dello 0,5% in volume, sintesi di una crescita sia nel commercio all’ingrosso (+1,4% in valore e +0,3% in volume) sia negli altri servizi (+0,9% in valore e +0,5% in volume). Lo rileva l'Istat. Su base tendenziale, a settembre 2026, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento in valore (+5,6%) ed un calo in volume (-1,8%), sintesi di una crescita del 3,9% in valore e di una flessione del 4,5% in volume sul mercato interno e di un incremento del 9,0% in valore e del 3,2% in volume su quello estero. Per il settore dei servizi, al netto degli effetti di calendario, si rileva un incremento tendenziale del 5,3% in valore e dello 0,2% in volume. Nel commercio all’ingrosso si evidenzia una robusta crescita del fatturato in valore (+7,4%), a fronte di un incremento più contenuto dei volumi (+1,0%); negli altri servizi l’indice del fatturato registra un aumento in valore del 3,1%, mentre i volumi si mantengono sostanzialmente stabili (+0,2%). I giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2025. Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a settembre un aumento congiunturale per l’energia (+7,0%) e per i beni intermedi (+5,1%) e una crescita più contenuta per i beni di consumo (+1,5%) e per i beni strumentali (+0,8%). Nel terzo trimestre 2026, in termini congiunturali, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta in valore (+1,6%) e diminuisce in volume (-1,2%). Nello stesso arco temporale, per i servizi, si registra un incremento dell’1,0% in valore e una variazione nulla in volume. Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano, su base annua, una flessione per i soli beni di consumo (-1,3%), mentre si rileva un marcato aumento per l’energia (+54,4%) ed incrementi più contenuti per i beni intermedi (+7,7%) e per quelli strumentali (+0,6%).