ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte cresce, la fiducia no. L'industria tira grazie all'export

Produzione in aumento del 2,2%, ordinativi a +13% per le commesse estere. Cuneo locomotiva regionale, Torino sopra la media, Biella in affanno. Balzo dell'auto (+20%), soffre il tessile. Costi energetici, tassi e tensioni internazionali frenano l'ottimismo degli imprenditori

I numeri autorizzerebbero qualche brindisi, gli imprenditori preferiscono tenere in fresco la bottiglia. La manifattura piemontese mette a segno il terzo trimestre consecutivo di crescita dall’inizio dell’anno, in controtendenza rispetto al rallentamento nazionale e al perdurante ristagno dell’industria europea. A sorprendere, più ancora dell’aumento della produzione, è il portafoglio ordini, soprattutto quelli provenienti dall’estero. Un segnale di vitalità di un sistema industriale che, nonostante i dazi, la riconfigurazione delle filiere e il differenziale dei costi energetici rispetto ai concorrenti internazionali, continua a trovare clienti oltreconfine.

È quanto emerge dalla 220ª indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte, realizzata nell’ambito della collaborazione con Intesa Sanpaolo e Unicredit e condotta tra ottobre e novembre su un campione di 1.772 imprese, con 82.157 addetti e un fatturato complessivo di 50,6 miliardi di euro.

Le commesse arrivano dall’estero

Dopo il +2,3% dei primi tre mesi dell’anno e il +2,8% del secondo trimestre, tra luglio e settembre la produzione industriale piemontese cresce del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Una lieve decelerazione, dunque, che non interrompe la ripresa. Il fatturato aumenta del 3%, con una crescita più sostenuta sui mercati esteri (+4,4%) rispetto a quello interno (+2,4%).

Il dato più significativo riguarda gli ordinativi: +13% complessivamente, con un balzo del 35,5% delle commesse straniere, a fronte del più modesto +3,6% di quelle nazionali. La produzione assicurata raggiunge le 9,4 settimane, mentre il grado di utilizzo degli impianti sale dal 62,9% di un anno fa al 64,8%. In fabbrica si lavora di più, anche se rimangono ampi margini di capacità produttiva inutilizzata.

Balzo dell’auto, caduta del tessile

A dispetto delle difficoltà dell’automotive, a cominciare da quelle di Stellantis, proprio la produzione di autoveicoli registra uno degli incrementi più vistosi (+20%), mentre la componentistica si ferma a +2,1%. Nel complesso il settore dei mezzi di trasporto cresce del 2,6%, scontando la flessione dell’aerospazio (-2,7%), comparto che registra però un eccezionale incremento degli ordinativi.

A guidare la classifica dei settori è l’elettricità ed elettronica (+5,7% la produzione, +5,2% il fatturato), seguita dall’industria dei metalli (+4,1%, con ordinativi esteri in aumento del 13,1%) e dall’alimentare (+3,2%, con commesse a +4,1%). Bene anche la meccanica e il legno-arredo (entrambi a +2,2%) e la chimica-plastica (+1,3%). Maglia nera al tessile, abbigliamento e calzature, con una contrazione dei volumi del 5,9% e del giro d’affari del 5,5%.

Piccolo è (ancora) bello

Non sono i grandi gruppi industriali a imprimere la maggiore accelerazione alla manifattura subalpina, bensì le piccole aziende. Quelle tra i 10 e i 49 dipendenti registrano un incremento della produzione del 4,4%, esattamente il doppio della media regionale. Seguono le grandi imprese, con almeno 250 addetti (+2,5%), e le microimprese, tra i 2 e i 9 dipendenti (+1,7%). Ferme al palo le medie aziende, quelle tra i 50 e i 249 addetti, con una crescita pari a zero.

Cuneo stacca Torino

Sette province su otto viaggiano in territorio positivo. A tirare la volata è la Granda: Cuneo cresce del 7,1%, grazie all’alimentare, alla meccanica e ai mezzi di trasporto, che compensano le difficoltà del tessile. Segue il Verbano-Cusio-Ossola (+3,4%), trainato dalla metalmeccanica (+7%) e in particolare dall’industria dei metalli (+6,9%), a fronte della flessione della chimica-plastica (-3,5%).

Sul podio anche Alessandria (+2,9%), grazie soprattutto alla gioielleria (+11,7%), alle carrozzerie e agli accessori per autoveicoli (+7,3%) e all’alimentare (+3,9%), mentre ristagna la metalmeccanica (+0,1%) e arretra la chimica (-0,5%).

Sopra la media regionale Torino (+2,7%), dove a dare impulso alla produzione sono l’elettricità ed elettronica (+9,9%), il tessile-abbigliamento (+6,2%), i metalli (+3,5%), l’alimentare (+2,4%) e i mezzi di trasporto (+1,8%). In controtendenza la meccanica (-2,2%).

Il mal di Biella

Novara (+2,2%) si giova dell’ottimo andamento della chimica, gomma e plastica (+9,5%) e della tenuta della metalmeccanica (+0,2%), ma deve fare i conti con la caduta dell’alimentare (-7,5%) e la flessione del tessile (-0,4%). Ad Asti (+1,8%) brillano le bevande (+17,5%), che consentono all’intero comparto alimentare di mantenersi in territorio positivo (+0,1%), e la metalmeccanica (+7,1%). A Vercelli (+1,2%) spicca il balzo della chimica, gomma e plastica (+26,6%), cui si aggiungono i risultati positivi del tessile-abbigliamento (+3,3%) e della metalmeccanica (+2,2%), mentre arretra l’alimentare (-4,9%).

Unica nota stonata nel panorama regionale è Biella (-6%), penalizzata dalla crisi del tessile-abbigliamento e calzature (-9%). Il crollo delle altre industrie tessili e dell’abbigliamento (-13,3%) vanifica i buoni risultati del finissaggio (+6,5%), della tessitura (+2,8%) e della filatura (+2,2%). Non basta a risollevare le sorti dell’economia industriale biellese neppure la crescita della metalmeccanica (+5,3%).

Fabbriche e banche

Per Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte, la prudenza degli imprenditori rappresenta “un segnale politico chiaro che le istituzioni non possono ignorare”. Per trasformare la ripresa in uno sviluppo strutturale occorrono politiche industriali mirate, certezze sugli investimenti e sostegno alle filiere in transizione. Su internazionalizzazione, innovazione digitale e sostenibilità punta il sistema camerale.

Paola Garibotti, regional manager Nord Ovest di Unicredit, individua nell’export, nell’innovazione e nella qualità delle filiere i fattori decisivi della competitività piemontese, confermando il sostegno della banca agli investimenti e alla doppia transizione, digitale ed ecologica. Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ricorda come nei primi nove mesi dell’anno l’istituto abbia erogato 2,9 miliardi di euro a famiglie e imprese piemontesi, affiancando al credito la consulenza per il risparmio, le operazioni di finanza straordinaria e l’accesso a nuovi mercati.

Il futuro non scalda

A raffreddare gli entusiasmi è l’indice di fiducia degli imprenditori, che si attesta a 88,4 punti, in moderato recupero rispetto al trimestre precedente ma ancora ben distante dalla soglia dei 100 che separa pessimisti e ottimisti. La domanda interna delle maggiori economie extraeuropee e gli investimenti nel digitale sostengono l’economia mondiale, mentre l’industria del Vecchio Continente resta alle prese con la debolezza della domanda estera, la frammentazione degli scambi commerciali, i costi dell’energia, i tassi e l’incertezza geopolitica. Tutti fattori che inducono le aziende alla prudenza negli investimenti e a una rigorosa gestione dei rischi.

Le fabbriche piemontesi, insomma, hanno più lavoro e più clienti, soprattutto fuori dai confini nazionali. Ma tra l’acquisire una commessa e il decidere di ampliare uno stabilimento, comprare nuovi macchinari o assumere personale c’è di mezzo un futuro del quale gli imprenditori continuano a fidarsi poco.