ALTA TENSIONE

Occupano il Politecnico di Torino. Futuri ingegneri contro le aziende

Dopo Campus Einaudi, Palazzo Nuovo e Fisica, i collettivi sequestrano quattro aule dell'ateneo. Nel mirino l'accordo con Mbda, colosso europeo della difesa che punta sul capoluogo con investimenti e centinaia di assunzioni. La ferma replica del rettorato

Torino cerca nell’aerospazio e nella difesa una prospettiva industriale che compensi almeno in parte il declino dell’automotive e proprio dalla fucina dei suoi futuri ingegneri arriva la richiesta di mettere al bando una parte della ricerca scientifica e tecnologica. Non soltanto quella espressamente destinata alla produzione di armamenti, ma anche quella che potrebbe avere applicazioni militari. Seguendo fino in fondo il ragionamento dei collettivi studenteschi del Politecnico di Torino, resterebbe ben poco fuori dal perimetro della loro censura: dall’elettronica alle telecomunicazioni, dalla robotica all’intelligenza artificiale.

Dopo il Campus Luigi Einaudi, Palazzo Nuovo e il dipartimento di Fisica, la staffetta delle occupazioni universitarie approda nell’ateneo guidato da Stefano Corgnati. Da ieri sera il collettivo Ohm ha preso possesso di quattro aule di un plesso in corso Castelfidardo, esponendo striscioni con le scritte “Polito okkupato” e “Noi non saremo strumenti del vostro genocidio”. Nel resto dell’ateneo le lezioni si svolgono regolarmente.

Processo alle aziende

A innescare la protesta è l’accordo quadro con Mbda Italia, società del principale gruppo missilistico europeo, partecipato da Airbus e Bae Systems (37,5 per cento ciascuna) e dall’italiana Leonardo (25 per cento). L’intesa riguarda attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, didattica e formazione.

Secondo la ricostruzione del collettivo, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre l’accordo sarebbe stato inizialmente bocciato, salvo poi essere approvato attraverso una seconda votazione sollecitata dal rettore con una procedura che gli studenti definiscono anomala. Una versione sulla quale, al momento, non si registra una replica nel merito da parte dell’ateneo.

Per gli occupanti, Mbda sarebbe un’azienda che produce “esclusivamente bombe”, nonché fornitrice di Israele. Da qui la richiesta di cancellare l’intesa. “Il tempo delle timorose mobilitazioni è finito!”, proclamano i militanti di Ohm.

Difesa non è aggressione

Nella rappresentazione che i collettivi fanno dell’industria della difesa non c’è spazio per una distinzione elementare, quella tra aggressione e protezione. Mbda produce anche sistemi di difesa aerea destinati a intercettare missili e droni, proteggendo popolazioni civili e infrastrutture strategiche. Tecnologie di cui, per esempio, gli ucraini conoscono assai bene la necessità.

Peraltro, proprio su Torino il gruppo europeo ha deciso di scommettere, con un polo tecnologico destinato a sviluppare, tra l’altro, sistemi di protezione contro i droni. A settembre l’amministratore delegato di Mbda Italia, Renzo Tosini, aveva prospettato una crescita fino a 300 addetti, indicando nelle collaborazioni con il Politecnico e con l’indotto locale uno dei punti qualificanti del progetto. Già a luglio l’accordo con la società tecnologica Txt aveva aperto la prospettiva di un centinaio di nuovi posti di lavoro.

Mentre il sistema economico piemontese si interroga su come trattenere i laureati e valorizzare le competenze ingegneristiche, c’è dunque chi, proprio tra gli studenti di ingegneria, vorrebbe chiudere la porta a uno dei comparti industriali a più elevato contenuto tecnologico.

La ricerca sotto tutela

Sono quattro le richieste avanzate dagli occupanti: la rescissione dell’accordo con Mbda, la trasmissione in streaming e la pubblicazione integrale delle registrazioni delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, l’esclusione dalla didattica di tutti i progetti con potenziale applicazione militare e la realizzazione di più studentati pubblici e dignitosi.

Richieste di trasparenza e di diritto allo studio vengono così affiancate alla pretesa di stabilire quali ambiti della conoscenza siano ammissibili. Il discrimine del potenziale utilizzo militare, peraltro, investirebbe una quantità enorme di tecnologie cosiddette dual use, suscettibili cioè di impiego tanto civile quanto militare. Basti pensare alla navigazione satellitare, ai radar, alla cybersicurezza o ai materiali avanzati.

La libertà della ricerca, invocata dai collettivi per affrancare l’università dalle logiche del mercato, finirebbe per essere subordinata a un preventivo giudizio di conformità politica.

La conta dei danni

L’occupazione del Politecnico rappresenta il quarto episodio in poco più di un mese. Il 26 ottobre era toccato al Campus Luigi Einaudi, rimasto occupato per due settimane. Il 9 novembre la mobilitazione si era trasferita a Palazzo Nuovo, liberato il 16, ma con pesanti ripercussioni sulla didattica. Lunedì scorso, 23 novembre, è stata la volta del dipartimento di Fisica, dove, secondo le precisazioni dell’Università, risulta occupata un’aula.

Il bilancio delle prime due occupazioni ammonta a 310.300 euro di danni, di cui 149.300 al Campus Einaudi e 161mila a Palazzo Nuovo. Risorse pubbliche sottratte a quell’università per la quale i collettivi chiedono maggiori finanziamenti.

Il Politecnico dice basta

Ferma la posizione del rettorato, che non intende riconoscere agli occupanti alcun diritto di disporre degli spazi a scapito del resto della popolazione studentesca. L’ateneo, si legge nella nota diffusa dopo l’occupazione, ha sempre garantito la possibilità di organizzare assemblee, promuovere discussioni e manifestare dissenso. “L’esercizio di tali diritti fondamentali non può tuttavia avvenire sottraendo spazi alla comunità studentesca”. L’occupazione viene definita “inaccettabile perché viola i principi di convivenza della nostra comunità e il rispetto dei diritti altrui”. Il ripristino delle condizioni di piena legalità, conclude il Politecnico, costituisce una “priorità assoluta e inderogabile”.

La libertà di un futuro ingegnere di non voler lavorare per un’azienda della difesa è fuori discussione. Altrettanto dovrebbe esserlo quella dei suoi colleghi di studiare, fare ricerca e, un domani, scegliere di lavorarci.