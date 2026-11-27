Concluso corso per 77 nuovi agenti Polizia locale

Si è svolta oggi, in piazza Carignano a Torino, la cerimonia conclusiva del 101Â° corso regionale di formazione per agenti di Polizia locale neoassunti, alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dell'assessore alla Legalità e Sicurezza della Città di Torino, Marco Porcedda. Il corso, ospitato dalla Scuola di Polizia Locale "Roberto Bussi" della Città di Torino, ha coinvolto 77 agenti provenienti da 47 enti locali piemontesi. "Da oggi i nuovi agenti sono un punto di riferimento per i cittadini, dalla sicurezza stradale al presidio quotidiano dei quartieri e dei paesi - hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale, Enrico Bussalino -. Le competenze acquisite in queste settimane accompagneranno i nuovi agenti nell'affrontare le responsabilità del servizio quotidiano. La Regione Piemonte continuerà a sostenere i Comandi con percorsi di formazione e bandi per l'acquisto di mezzi e attrezzature, così da rendere più efficace il servizio e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. In questa direzione va anche il Patto per la sicurezza urbana nelle otto province piemontesi, con cui vogliamo rafforzare la collaborazione tra Regione, Prefetture e Comuni e organizzare il presidio del territorio in base alle esigenze delle singole comunità". Il corso si è articolato in 360 ore di formazione teorica e pratica, durante le quali gli agenti hanno approfondito il Codice della strada, il Codice penale, l'infortunistica stradale, la normativa sul commercio, la sicurezza operativa e le tecniche di segnalazione manuale. Il percorso ha dato spazio anche al metodo di prossimità, che prepara gli agenti a operare a diretto contatto con i cittadini e a riconoscere le esigenze delle comunità in cui presteranno servizio.