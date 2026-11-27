Cresce impatto regionale Dop Economy in 11 regioni su 20

Nel 2025 la Dop economy cresce in 11 regioni italiane su 20. Crescono ancora il Sud e le Isole (+2,5%), mentre Nord-Est e Nord-Ovest concentrano il valore. Il XXIV Rapporto Ismea-Qualivita, presentato oggi a Roma, fotografa l'impatto delle filiere del cibo e del vino DOP IGP: un impatto disomogeneo, anche se maggiore dell'anno precedente in undici regioni italiane su venti. A livello territoriale, il 56% delle province registra una crescita del valore economico, con incrementi a doppia cifra nella metà dei casi. Le quattro regioni del Nord-Est concentrano un valore complessivo di 11,44 miliardi di euro (+1,8% sul 2024) pari al 54% del settore nazionale delle DOP IGP: traina la forte crescita dell'Emilia-Romagna (+8,8%) che raggiunge 4,3 miliardi ? e si avvicina al Veneto (4,84 miliardi) in calo del -1,8%. In flessione rispetto all'anno precedente anche il Friuli Venezia Giulia (-3,9%) e il Trentino-Alto Adige (-1,0%), entrambe comunque sopra il miliardo di valore generato dalle DOP IGP del territorio. Bene anche il Nord-Ovest che, dopo l'impennata del 2024 (+7,1% in un anno), segna un ulteriore +1,8% raggiungendo 4,71 miliardi di euro complessivi. A trainare ancora la Lombardia che per la prima volta supera la soglia dei 3 miliardi (3,04 miliardi) e con il +4,8% registra una crescita per il quinto anno consecutivo; frena ancora il Piemonte (-3,5%), che vede in calo il settore vinicolo, mentre cresce il segmento cibo; risultati stabili per la Valle d'Aosta che resta a 61 milioni e in crescita per la Liguria (+5,2%) a 60 milioni. L'area Sud e Isole raggiunge 3,24 miliardi di euro, con un aumento del +2,5% su base annua, il più alto in termini relativi. Trainano la Puglia (+10,8%) e la Sardegna (+13,9%) che raggiungono, rispettivamente, 786 milioni e 623 milioni nel 2025. Il valore più alto resta quello della Campania (952 milioni), prima regione del Sud, in aumento del +0,7%. In calo Sicilia (-9,5%) e Abruzzo (-10,0%), mentre sale la Calabria (+10,2%). Il Centro scende a 1,63 miliardi di euro con l'andamento positivo di Marche (+8,4%), Umbria (+3,3%) e Lazio (+2,1%) non in grado di compensare la flessione della Toscana (-6,3%). Il Veneto (4,84 miliardi) e l'Emilia-Romagna (4,34 miliardi) trainano il settore, seguite dalla Lombardia (3,04 miliardi), che cresce per il quinto anno consecutivo, e dal Piemonte (1,56 miliardi). Il Friuli Venezia Giulia (1,25 miliardi) al quinto posto supera la Toscana (1,24 mld miliardi); segue il Trentino-Alto Adige (1,01 miliardi), settima regione sopra il miliardo. Seguono tre regioni dell'area "Sud e Isole": Campania (952 milioni di euro), Puglia (786 milioni) e Sardegna (623 milioni).