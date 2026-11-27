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Borgoglio tra corriera e carriera. Storia d'un socialista non pentito

Da Mandrogne a Montecitorio, nelle memorie dell'ex parlamentare e sindaco di Alessandria, mezzo secolo di storia politica e civile di una città che fu la roccaforte dei lombardiani. Le battaglie per le riforme, il rapporto con i comunisti, lo scontro con Craxi

Sulla corriera che alle sei del mattino partiva da Mandrogne per Alessandria c’era un ragazzino che, a differenza di tutti gli altri passeggeri, leggeva il giornale. Andava a lavorare alla ditta Melchionni, dove il primo giorno gli avevano messo in mano una scopa e dove avrebbe imparato il mestiere, conosciuto gli uomini e le donne di una città e, in fondo, anche un po’ di politica. Qualche anno più tardi, a soli trent’anni, ne sarebbe diventato sindaco. Poi segretario piemontese del Psi e deputato per quattro legislature. Di quella corriera e di quel mondo, dei suoi compagni e delle sue battaglie, Felice Borgoglio, 85 anni, conserva una memoria prodigiosa.

C’è qualcosa di struggente nelle oltre 460 pagine di Cronaca socialista, il volume che sarà presentato domani, sabato 28 novembre, ad Alessandria. Non tanto la nostalgia di una stagione irripetibile, quanto il racconto di come la politica abbia rappresentato per un’intera generazione, uscita dalla guerra e dalla povertà, uno straordinario strumento di emancipazione individuale e collettiva. Una storia di promozione sociale che sarebbe difficile raccontare oggi, quando persino il termine “militante” sembra appartenere all’archeologia della politica.

La capitale dei lombardiani

Alessandria era socialista ben prima che il garofano di Bettino Craxi soppiantasse la falce e il martello nel simbolo del partito. Dalla Liberazione al commissariamento del Comune, nel 1993, dodici sindaci, tutti del Psi. Quasi mezzo secolo di governo ininterrotto, un caso peculiare nella geografia politica italiana, tra le regioni rosse a egemonia comunista e le province bianche a dominio democristiano.

Ma il socialismo alessandrino aveva una sua ulteriore specificità: era uno degli avamposti della sinistra di Riccardo Lombardi, quella delle riforme di struttura, dell’autonomia culturale dal Pci, della ricerca di un’alternativa alla Dc. Una sinistra di ascendenza azionista, intellettualmente sofisticata, non esattamente sovrapponibile a quella che, sotto la guida di Claudio Signorile, ministro dei Trasporti, sarebbe stata maliziosamente definita “ferroviaria”, più coinvolta nella gestione del potere governativo.

La formazione politica di Borgoglio passa attraverso Antonio Giolitti e, in Piemonte, Nerio Nesi, suo capocorrente e mentore. Nel libro c’è tutta la complicata liturgia congressuale del Psi, le mozioni, le scissioni, i rapporti di forza nelle federazioni, il dibattito sull’ingresso dei socialisti nella stanza dei bottoni. Talvolta il lettore rischia di smarrirsi in quella minuziosa contabilità delle correnti, ma dietro quelle schermaglie si riconoscono differenze di pensiero e concezioni della società che non si esaurivano nella competizione per un posto in lista.

Il sindaco che lavorava

Per sei dei sette anni trascorsi alla guida di Alessandria, dal 1972 al 1979, Borgoglio continuò a lavorare alla Melchionni. Aveva declinato l’opportunità, offertagli da Nesi, di un’assunzione in banca. I suoi oltre 150 colleghi erano anche i suoi informatori sulla vita quotidiana della città: le buche nelle strade, i lampioni spenti, i disservizi. Un sistema di comunicazione politica rudimentale, forse più efficace di certi odierni apparati di consulenti e social media manager.

Sono gli anni delle municipalizzate, del piano regolatore, delle aree destinate agli insediamenti industriali e artigianali, dell’edilizia popolare, del nuovo Teatro. Della crisi della Borsalino e dell’insediamento della Michelin. E già nel 1979 Borgoglio ragionava sulla necessità di un secondo polo universitario piemontese, non soltanto come presidio culturale, ma come luogo di formazione di una classe dirigente economica di cui avvertiva la mancanza.

Anche allora Alessandria faceva i conti con il suo provincialismo, con la difficoltà di trattenere i giovani più intraprendenti, con una borghesia non sempre all’altezza delle ambizioni della città. Rileggere oggi certe interviste dell’epoca produce la sgradevole sensazione che, nel frattempo, siano trascorsi invano parecchi decenni.

E poi le pagine più dolorose, quelle della rivolta nel carcere Don Soria del maggio 1974, conclusasi tragicamente con la morte di cinque ostaggi e due detenuti. Una ferita mai rimarginata nella memoria dell’allora giovane sindaco, chiamato ad affrontare una delle vicende più drammatiche della storia cittadina e, quando tutto era ormai finito, a condividere lo strazio delle famiglie delle vittime. Pagine nelle quali, dietro il rigore della ricostruzione dei fatti, affiora ancora, a più di mezzo secolo di distanza, il peso umano dell’esercizio delle responsabilità pubbliche.

Da Palazzo Rosso a via del Corso

Il congresso socialista di Torino del 1978, che segna il consolidamento della leadership di Craxi grazie all’intesa con la sinistra di Signorile, rappresenta una svolta anche nella vicenda politica di Borgoglio. Eletto segretario regionale del Psi, l’anno successivo approda a Montecitorio, portando con sé il patrimonio di esperienze maturate nell’amministrazione della sua città. Dalla provincia piemontese entra così nel vivo della politica nazionale, quella che per i socialisti aveva il suo epicentro romano in via del Corso, al civico 476, dove si decidevano le strategie del partito e, spesso, i destini dei governi della Repubblica.

Borgoglio attraversa tutta la parabola craxiana, dalla stagione delle speranze suscitate dalla svolta del Midas a quella del pentapartito, fino alla dissoluzione. Non fu un oppositore pregiudiziale di Craxi: nel 1978 la mozione Craxi-Signorile raccolse ad Alessandria il 66 per cento dei consensi congressuali. Ma il consolidarsi del rapporto privilegiato con la Democrazia cristiana avrebbe progressivamente accentuato le distanze.

Nel 1991, alla vigilia del congresso di Bari, Borgoglio contestava la subordinazione della strategia socialista alla sopravvivenza dei governi Andreotti e, dopo la fine del Pci, poneva il tema della ricomposizione della sinistra italiana. Un’occasione storica mancata, per responsabilità degli uni e degli altri, avvelenata da un decennio di ostilità reciproca tra socialisti e comunisti. Quando si cominciò seriamente a discuterne, era ormai troppo tardi.

La guerra dei cugini

Emblematica del logoramento del gruppo dirigente socialista alessandrino è la rottura politica tra Borgoglio e il cugino Giuseppe Mirabelli, anch’egli sindaco, cresciuto nella medesima famiglia politica lombardiana. Le divergenze, maturate negli anni, esplodono alla vigilia delle Politiche del 1992, quando Mirabelli punta a Montecitorio, mettendo in discussione gli equilibri interni al partito. Non manca, nelle pagine di Borgoglio, l’amarezza per quella che considera una lacerazione del gruppo dirigente che per quindici anni aveva governato il Psi alessandrino.

Nel febbraio del 1993 Mirabelli abbandonerà il partito, “non il socialismo”, con una durissima requisitoria contro un gruppo dirigente ormai incapace, a suo giudizio, di concepire la politica diversamente dall’occupazione del potere. Una frattura politica e familiare che racconta, meglio di tante analisi, come la disgregazione di quel mondo fosse cominciata ben prima che i magistrati bussassero alle porte delle federazioni socialiste.

Il potere e i suoi vizi

Il passaggio forse più interessante del libro è nelle ultime pagine, quando Borgoglio riconosce tra gli errori commessi l’aver accumulato un eccesso di potere da parte del Psi. Un’ammissione cui segue, però, una sostanziale giustificazione: quella presenza pervasiva nelle istituzioni e nei diversi corpi della società sarebbe stata in larga misura il frutto della qualità degli uomini che il partito sapeva esprimere.

È qui che il lettore può dissentire dall’autore. La preparazione di quella classe dirigente, spesso assai superiore a quella odierna, non costituiva di per sé un antidoto all’occupazione partitica delle istituzioni. Anche il socialismo delle buone amministrazioni finì per alimentare un sistema nel quale le appartenenze pesavano troppo, l’intreccio tra politica ed economia diventava sempre più stretto e la lunga permanenza al governo favoriva l’autoreferenzialità.

Non tutto ciò che fu travolto da Tangentopoli meritava di esserlo, ma neppure tutto ciò che venne prima merita di essere rimpianto. E il riconoscimento delle responsabilità politiche non può essere confuso con l’attribuzione indiscriminata di colpe penali. Borgoglio, che nelle sue memorie ricostruisce anche le proprie vicende giudiziarie e le assoluzioni, conosce bene il prezzo personale di quella confusione.

Gli orfani del garofano

Non è un libro di raffinata elaborazione storiografica, né pretende di esserlo. È una cronaca, come avverte il titolo, costruita attraverso ricordi, ritagli di giornale, documenti, interventi pubblici, talvolta ridondante, ma preziosa proprio per la quantità di materiale che restituisce alla memoria collettiva. E ha il pregio di raccontare, senza troppi pudori, anche il costo privato della passione politica: gli affetti trascurati, il matrimonio naufragato, i figli cui non si è potuto dedicare abbastanza tempo.

Nel 1994, a 53 anni, Borgoglio deve reinventarsi professionalmente. Scopre il computer, si cimenta nell’industria turistica con il compagno di corrente e già collega parlamentare Giovanni Nonne. Ma la perdita più dolorosa non è quella del seggio a Montecitorio: è la scomparsa di quella che considerava la sua vera casa, il Partito socialista.

Gli inquilini di quella casa si sono sparpagliati in quasi tutti gli schieramenti politici. Qualcuno ha conservato la cultura delle origini, altri assai meno. È significativo che a discutere del libro, domani alle 10 nella sala del Broletto di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28, accanto all’autore e al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Paolo Arrobbio, ci saranno Sergio Rogna Manassero, presidente dell’Associazione ex parlamentari Piemonte Valle d’Aosta, il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari e l’ex parlamentare e consigliere comunale del Pd Rapisardo Antinucci.

Arrobbio ne consiglia la lettura soprattutto ai giovani. E forse proprio loro, che non hanno conosciuto né le virtù né i vizi della Repubblica dei partiti, potrebbero ricavarne qualcosa di utile. Non necessariamente il desiderio di diventare socialisti. Magari quello di salire, come quel ragazzino di Mandrogne, su una corriera con un giornale in mano (o il tablet aperto sullo Spiffero) e la voglia di cambiare il mondo.

Credits: foto di apertura di Radio Gold