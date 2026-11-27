POLITICA & SANITÀ

Conti sanitari, carte coperte. "Riboldi nega la trasparenza"

La maggioranza nega alla commissione gli atti delle verifiche ministeriali. Strascico della vicenda dei 221 milioni a copertura del disavanzo 2025. Rossi (Pd): "L'assessore vuole dare la sua versione senza fornire documenti". Fallita la mediazione di FdI

La toppa peggio del buco. E se il buco è quello da coprire nei bilanci della sanità del Piemonte, l’assessore Federico Riboldi – chiamato a spiegare perché abbia presentato soltanto come un incremento degli investimenti quello che era anche l’adempimento a una precisa richiesta del ministero di coprire il disavanzo del 2025 – non pare aver dato il meglio di sé nell’arte del rammendo.

Fermo sulla sua linea nel rivendicare la decisione di reperire più di 200 milioni in altri capitoli di spesa della Regione, il sedicente “capo politico della sanità piemontese” ha saltato a piè pari le domande delle minoranze sulla richiesta del tavolo tecnico del Mef, della quale lo Spiffero aveva dato notizia nelle scorse settimane. E, in qualche modo, ha anche messo le mani avanti per il futuro.

Richiesta respinta

“Su sua precisa indicazione, la maggioranza ha respinto la nostra richiesta di trasmettere alla commissione Sanità i futuri verbali degli incontri periodici con il Mef e di audire i vertici dell’assessorato dopo ogni verifica trimestrale”, ricorda il consigliere regionale Domenico Rossi del Partito Democratico.

Rossi, che del Pd è il segretario regionale, si riferisce al voto contrario all’ordine del giorno con il quale, al termine di una giornata dai toni a dir poco accesi, si chiedeva “una elementare trasparenza” per il futuro e di “consentire a un organo istituzionale”, qual è la IV commissione presieduta dal leghista Luigi Icardi, di conoscere atti che, nonostante il diniego dell’assessore e della maggioranza, potranno comunque essere acquisiti dai consiglieri.

Accesso agli atti

È lo stesso Pd a preannunciare che per quei documenti verrà esercitato il diritto di accesso agli atti. Una prerogativa dei consiglieri certamente nota a Riboldi e agli esponenti della maggioranza, che pure si sono opposti alla proposta delle minoranze.

“La piena disponibilità dei documenti non è una gentile concessione della Giunta, ma una prerogativa garantita dallo Statuto del Piemonte e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, mentre il decreto legislativo 33/2013 qualifica la trasparenza sui conti pubblici e sanitari come un livello essenziale delle prestazioni tutelato dall’articolo 117 della Costituzione. Scegliere di non condividere i verbali del Mef con la commissione Sanità – osserva Rossi – significa calpestare il principio costituzionale di leale collaborazione tra Giunta e Consiglio”.

Comunicazione a senso unico

La domanda sorge fin troppo spontanea: perché impedire ai consiglieri regionali, di minoranza come di maggioranza, di conoscere, attraverso la commissione, le osservazioni e le richieste del tavolo ministeriale di verifica, nonché il contenuto delle interlocuzioni tra la Regione e l’organismo deputato a monitorare l’andamento dei conti?

Singolare atteggiamento per chi fa della comunicazione uno dei punti di forza della propria politica sanitaria, investendovi considerevoli risorse professionali e finanziarie, salvo poi rischiare di alimentare il sospetto che ci sia qualcosa che non si vuole, appunto, comunicare. Che la richiesta avanzata dal Pd sia risultata urticante per Riboldi e la maggioranza e che si sia cercato di venirne a capo senza cedere lo confermano anche i tentativi di mediazione, peraltro falliti.

Mediazione fallita

È lo stesso Rossi a ricordare come, prima della votazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia (il partito dell’assessore), Carlo Riva Vercellotti, gli abbia proposto di “allungare” i tempi per la trasmissione dei documenti alla commissione: non entro 15 giorni dal loro arrivo al Grattacielo Piemonte, bensì entro due mesi. Non è dato sapere se la proposta sia partita dall’assessore o sia stata un’iniziativa della sua maggioranza per cercare una via d’uscita meno traumatica.

“Perché voler dilatare così i tempi?”, si chiede Rossi. “Per dare la possibilità ancora una volta all’assessore di venire in commissione e dare la sua versione delle verifiche trimestrali senza che la commissione stessa possa avere conoscenza della realtà dei fatti”, è la risposta che si dà il consigliere dem, dopo aver rispedito al mittente il tentativo di mediazione.

Un altro rammendo peggio dello sbrego.