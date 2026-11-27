Piemonte: Cirio "Silicon box il più bel successo, il Nord-Ovest torna a crescere"

"Il più bel successo raggiunto come Regione e come Paese è stato di ottenere l'avvio dei lavori per Silicon Box, un grande insediamento industriale di produzione di microchip aperto tre settimane fa a Novara. Bisognava colmare questo divario dell'Europa nella produzione dei microchip, in Europa abbiamo una produzione molto limitata, il Governo è stato abile a ottenere l'assegnazione in Italia e poi abbiamo fatto una gara in cui Silicon Box ha scelto il Piemonte perché gli conveniva venire qui. Un messaggio che ci permette di guardare al futuro con un Piemonte che riprende la sua crescita. Per anni abbiamo vissuto all'ombra della forza mitologica del Nord-Est, ma il Nord-Ovest è tornato a crescere". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto in un dibattito organizzato da La Stampa al Mauto di Torino. "L'industria bellica è un'industria come un'altra. Se l'Iveco si metterà a fare i carri armati come si dice, ben venga che lo faccia in Piemonte. Bisogna uscire da una considerazione troppo facile e semplicistica, non fai politica estera se non hai un esercito per la difesa - ha aggiunto Cirio - Ripudiamo la guerra, ma sospendere la nostra capacità di difenderci non credo sia intelligente. Difesa e infrastrutture militari migliorano anche la vita di tutti quanti i cittadini, ben venga che qui si facciano anche tanti aerei".