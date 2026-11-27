Regione Piemonte: disoccupazione e fragilità. Riforma con 151 milioni per triennio 2027-2029

Arrivano dalla Regione Piemonte importanti novità per quanto riguarda la formazione professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, in funzione della fine del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Lo stesso programma è riservato a coloro che percepiscono la NASpI o DIS-COLL o altri sostegni al reddito, ai disoccupati senza sostegno al reddito, inclusi disoccupati di lunga durata e lavoratori con redditi bassi (working poor) e alle categorie fragili o vulnerabili: giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, over 55 e persone con disabilità. La Regione Piemonte ha dato il via a provvedimenti per un nuovo modello, che supera la fase GOL, e che prevede ad esempio il superamento dei tradizionali bandi a progetto a favore di un accreditamento triennale senza graduatoria e l'assegnazione delle risorse sulla base della capacità di spesa e dei risultati raggiunti. Ma punto fondamentale di questa nuova fase di politiche attive del lavoro è che dal 2028 entreranno nella valutazione anche gli esiti occupazionali, valutati in base alle condizioni di partenza e alla fragilità degli utenti. Strumento fondamentale la dotazione economica iniziale di 151 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Su questo tema sono intervenuti Matteo Faggioni e Cristina Ghiringhello, rispettivamente presidenti di Forma Piemonte e Cenfop Piemonte. Per Forma e Cenfop, uno degli aspetti centrali della nuova programmazione riguarda la necessità di evitare interruzioni nell'offerta dei servizi proprio mentre cresce la platea di lavoratori e lavoratrici in cerca di ricollocazione o tutela. "È fondamentale, spiegano Faggioni e Ghiringhello - che il passaggio da GOL alla nuova programmazione avvenga senza vuoti nell'offerta e senza disperdere i percorsi di accompagnamento, le relazioni di fiducia e le opportunità costruite. La nuova impostazione, approvata dalla Giunta regionale piemontese per il triennio 2027-2029, lega progressivamente l'assegnazione delle risorse ai risultati effettivi degli operatori. Un criterio che, secondo Forma e Cenfop, richiede un'attività costante di verifica e confronto, anche alla luce della necessità di favorire un'occupazione di qualità e non meramente precaria".