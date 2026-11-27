DISCORDIA ISTITUZIONALE

Museo del Cinema, c'è Lo Russo

tra Ghigo e il terzo mandato

L'assemblea per il rinnovo delle cariche, inizialmente fissata al 24 novembre, slitta al 3 dicembre su richiesta di Palazzo Civico. Dietro il rinvio si studia una partita ambiziosa: mettere in discussione la consuetudine che assegna alla Regione la scelta del presidente

Il 3 dicembre si capirà se Enzo Ghigo potrà accomodarsi in poltrona per la terza volta o se, dopo aver cambiato il volto del Torino Film Festival, dovrà fare i conti con chi vorrebbe cambiare il presidente del Museo Nazionale del Cinema. Dietro il rinvio dell’assemblea chiamata a rinnovare le cariche della Fondazione Maria Adriana Prolo si intravede infatti una partita politica che intreccia vecchi risentimenti degli ambienti cinematografici torinesi e nuove ambizioni di Palazzo Civico. L’appuntamento, inizialmente fissato per il 24 novembre, è slittato di nove giorni su richiesta del Comune di Torino.

La motivazione ufficiale è stata quella di evitare la concomitanza con l’assemblea nazionale dell’Anci, in svolgimento fino a stamattina a Verona, che vede impegnati anche gli amministratori torinesi chiamati a partecipare in qualità di soci. Palazzo Civico, del resto, ha una propria rappresentante nel consiglio di amministrazione della Fondazione, la stilista Elisa Giordano, ma il calendario potrebbe non essere l’unica ragione del rinvio. Dietro lo slittamento potrebbe infatti esserci il tentativo di riaprire una partita che sembrava già chiusa: quella sulla presidenza della Fondazione e, soprattutto, su chi abbia davvero il diritto di sceglierne il titolare.

Triplo mandato

La questione dei mandati, in questo senso, sembra più un pretesto che un ostacolo reale. Il regolamento del Comune prevede infatti il limite dei due mandati per le cariche di propria nomina. Ghigo, se riconfermato, arriverebbe formalmente al terzo. Ma il primo, nel 2019, era iniziato a partita in corso, con il subentro a Sergio Toffetti, dimessosi dalla presidenza. E soprattutto il presidente della Fondazione non è una figura designata dal Comune: la sua individuazione è sempre spettata, per prassi, alla Regione Piemonte, il cui regolamento non prevede analoghi limiti.

Il punto, semmai, è più di formalità. Il Comune non designa direttamente il presidente, ma deve comunque concorrere ad approvarne la nomina. Inoltre, nello statuto della Fondazione Maria Adriana Prolo non è scritto esplicitamente che il potere di designazione spetti alla Regione: si tratta di una prassi consolidata fin dalla nascita dell’istituzione, talmente radicata da essere diventata una regola non scritta.

È proprio in questa zona grigia che potrebbe inserirsi la manovra di Palazzo Civico. Mettere in discussione la consuetudine significa, in prospettiva, ridisegnare gli equilibri di potere all’interno della Fondazione e rivendicare per il Comune un ruolo ben più incisivo nella scelta del presidente. Al Grattacielo Piemonte, intanto, sembrano avere pochi dubbi. Non soltanto è stato pubblicato il bando per raccogliere le candidature, ma è già stata predisposta una delibera di nomina nella quale il prescelto viene indicato come “consigliere con funzioni di presidente”. L’Avvocatura regionale ha inoltre passato in rassegna i verbali delle precedenti assemblee per ricostruire la procedura e documentare come quella consuetudine sia stata rispettata sistematicamente nel corso degli anni.

Le mani sulla fondazione

Non è tutto. Nella stessa delibera la Giunta guidata da Alberto Cirio ha espresso un giudizio positivo sull’operato di Ghigo, indicando anche il compito che lo attende nel prossimo mandato: sovrintendere al piano di investimenti pubblici già definito con il ministero della Cultura. Insomma, una riconferma per la quale la Regione ha già apparecchiato la tavola. “Mai come in questo caso la continuità è per noi un valore”, afferma allo Spiffero lo stesso Cirio. Il governatore non poteva trovare una formula più esplicita per blindare politicamente la scelta.

Ma se la Regione ha tutto l’interesse a proseguire sulla strada tracciata, il Comune potrebbe voler cambiare le regole del gioco. La presidenza della Fondazione non è soltanto una casella nel risiko delle nomine cittadine, ma è anche e soprattutto una posizione di governo di una delle istituzioni culturali più importanti di Torino, cui fanno capo il Museo e una vasta attività espositiva e cinematografica, il cui appuntamento più prestigioso è il Torino Film Festival.

Un festival che, per una parte della sinistra torinese, continua a rappresentare qualcosa di più di una manifestazione culturale: una sorta di patrimonio identitario, una roccaforte della propria storia intellettuale e politica. Tutto ha inizio nei primi anni Ottanta con Gianni Rondolino, critico e storico del cinema, capostipite di una conventicola di cinefili che ha avuto tra i suoi membri una generazione di (allora) giovani studiosi e organizzatori, diventati poi protagonisti delle istituzioni cinematografiche cittadine e non solo: Steve Della Casa, Alberto Barbera e lo stesso Toffetti.

Una filiera che per decenni ha avuto un peso determinante. Della Casa è stato presidente della Film Commission Torino Piemonte dal 2006 al 2013, Barbera ha diretto il Museo Nazionale del Cinema e Toffetti ha guidato la Fondazione fino alle dimissioni del 2019, quando al suo posto è arrivato proprio Ghigo.

La svolta glamour

Il problema, per questi ambienti, è che nel frattempo quello che era il Festival del Cinema Giovani è cambiato. Da rassegna nata con l’obiettivo di dare spazio ai registi esordienti, ai giovani autori e alla sperimentazione dei nuovi linguaggi, con una precisa identità culturale, si è progressivamente trasformato in una manifestazione più glamour, con red carpet, star hollywoodiane e una crescente attenzione mediatica. La passerella di John Travolta in questi giorni è solo l’ultima dimostrazione di una metamorfosi che non tutti hanno apprezzato e che ha alimentato una certa nostalgia per la stagione delle origini.

Poi è arrivato Giulio Base alla direzione del festival e le vecchie ruggini si sono trasformate in una vera e propria battaglia culturale. La sua presunta vicinanza alla destra e una produzione cinematografica giudicata da alcuni troppo distante dalla tradizione intellettuale e militante del Tff hanno fatto storcere il naso ai “puristi”, a quanti considerano quella manifestazione un territorio da preservare da contaminazioni ideologiche di segno opposto.

In questo quadro, Ghigo è diventato un bersaglio. Non tanto per essere stato il primo presidente berlusconiano della Regione Piemonte, quanto per aver difeso la scelta di Base e sostenuto una visione del festival che segnava una discontinuità con il passato. In altre parole, l’ex governatore avrebbe commesso il peccato imperdonabile di non considerare intoccabile un’eredità culturale che una parte della sinistra torinese continua a rivendicare come propria.ccabile un'eredità culturale che una parte della sinistra torinese continua a rivendicare come propria.

Bluff o prova di forza?

È qui che le pressioni degli ambienti cinematografici e culturali potrebbero aver trovato una sponda politica. Nella maggioranza che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo non mancano infatti interlocutori sensibili a queste istanze, soprattutto con le elezioni alle viste. E il Comune, chiamato comunque a esprimersi sulla nomina del presidente, potrebbe offrire loro l’occasione per rimettere in discussione gli equilibri della Fondazione.

Naturalmente, non è detto che a Palazzo Civico abbiano deciso di arrivare allo scontro frontale. Una cosa è alzare la mano e segnalare l’esistenza di un problema, un’altra è aprire una contesa istituzionale con la Regione, che ha già predisposto gli atti e si fa forte di una prassi consolidata da decenni. Il rinvio dell’assemblea potrebbe anche servire a dimostrare che il Comune ci ha provato, ha fatto sentire la propria voce e che, in caso di riconferma di Ghigo, non sarà certo per sua iniziativa. Una sorta di attestato di fedeltà a quegli ambienti che da tempo auspicano un ritorno alle origini. E magari, una volta celebrato il rito del rinnovo il 3 dicembre, tutto potrebbe risolversi con la riconferma dell’ex governatore, senza ulteriori scossoni.

Ma c’è anche l’ipotesi opposta: che il rinvio sia soltanto il primo atto di una manovra più articolata, destinata a riaprire davvero la partita sulla presidenza e a mettere sul tavolo un’alternativa a Ghigo. In questo caso, il nome di Elisa Giordano merita di essere tenuto d’occhio.

La pretendente

L’attuale consigliera indicata dal Comune, infatti, non è estranea agli equilibri politico-culturali cittadini. Nella precedente legislatura regionale era stata nominata nel consiglio di amministrazione della Film Commission Torino Piemonte in quota Pd (area Gallo). È inoltre socia di Alleanza per Torino, il think tank guidato fino a qualche giorno fa dall’economista Pietro Garibaldi, nella cui orbita si muove anche il consigliere regionale Daniele Valle, vero braccio destro di Lo Russo.

Una rete di relazioni che, da sola, non basta a fare una candidatura, ma che potrebbe assumere un certo peso qualora la partita sulla presidenza dovesse davvero riaprirsi. E a Torino, dove dietro le nomine culturali si giocano spesso partite politiche, anche i dettagli apparentemente secondari possono assumere il valore di indizi.

Il 3 dicembre si vedrà se Palazzo Civico avrà voglia di andare fino in fondo o se preferirà accontentarsi di aver mandato un segnale. Ma una cosa è già chiara: la contesa non riguarda soltanto chi debba presiedere una delle istituzioni culturali più importanti della città, bensì chi debba avere l’ultima parola nella scelta.