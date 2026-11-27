Torino: Pozzolo (FnV), vandalizzati i manifesti di Futuro Nazionale e di Forzese

“Nuovo episodio di intimidazione politica a Torino ai danni di Futuro Nazionale. Il manifesto del coordinatore provinciale torinese Enrico Forzese è stato vandalizzato, capovolto e distrutto. È l’ennesimo segnale di un clima di violenza politica alimentato dagli ambienti della sinistra estrema e da quelle zecche rosse che sembrano considerare la violenza uno strumento legittimo di opposizione politica. A questo episodio si sommano la recente aggressione al nostro gazebo pacifico e le continue proteste intimidatorie che hanno accompagnato le iniziative del generale Roberto Vannacci a Torino. È il ritratto di una città nella quale questi ambienti sembrano sentirsi autorizzati a tutto, troppo spesso senza incontrare un’adeguata risposta. Le forze dell’ordine e le autorità competenti intervengano immediatamente per individuare i responsabili e stroncare questa escalation. Chi ha il dovere di garantire la libertà politica e il rispetto delle regole non può continuare a voltarsi dall’altra parte. Non ci faremo intimidire e non arretreremo di un millimetro. La libertà politica non può essere ostaggio della violenza delle zecche rosse.” Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo, responsabile regionale del partito in Piemonte.