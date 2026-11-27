Piemonte: la Regione conferma 2,3 milioni per incendi boschivi

La Regione Piemonte conferma 2,3 milioni di euro per il biennio 2027-2028 a sostegno delle attività del Corpo Volontari Antincendi Boschivi (AIB) del Piemonte. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, il provvedimento che destina 1,15 milioni di euro all'anno alla prosecuzione della collaborazione con il Corpo, a garanzia delle attività di prevenzione, contrasto agli incendi boschivi e protezione civile. Una decisione che consente di programmare il lavoro per i prossimi due anni e di mantenere operativo un sistema di intervento che coinvolge il volontariato specializzato nella tutela del patrimonio boschivo piemontese. "La sicurezza del territorio si costruisce con la programmazione, non soltanto quando si presenta un'emergenza - ha sottolineato l'assessore Marco Gabusi -. Con questo provvedimento mettiamo a disposizione 2,3 milioni di euro per i prossimi due anni, dando continuità al lavoro dei volontari antincendi boschivi. E' una scelta concreta: garantire risorse e organizzazione a chi interviene sul territorio significa investire nella prevenzione e nella capacità di risposta del Piemonte. Il volontariato AIB è una componente essenziale del nostro sistema di protezione civile e il nostro impegno è assicurare le condizioni per proseguire questa collaborazione". Il finanziamento consentirà il rinnovo della convenzione con il Corpo Volontari AIB Piemonte, che da oltre vent'anni collabora con la Regione nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Il Corpo concorre inoltre, all'interno della Sala operativa unificata permanente (SOUP), al coordinamento operativo del sistema regionale antincendi, mettendo a disposizione personale formato e figure specializzate. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2026-2030, approvato lo scorso luglio, e rappresenta un ulteriore passaggio nella programmazione delle attività di tutela del territorio. "Gli incendi boschivi richiedono preparazione, coordinamento e capacità di intervenire tempestivamente - ha proseguito Gabusi -. Per questo continuiamo a investire in un sistema che mette insieme istituzioni, strutture operative e volontari. Il nostro obiettivo e' mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione e garantire al Piemonte una risposta organizzata ed efficace quando serve". Le risorse sono già previste nel bilancio regionale per le annualità 2027 e 2028. Con successivi atti amministrativi si procederà all'approvazione dello schema di convenzione e alla sua sottoscrizione. Un riconoscimento particolare va all'impegno dei volontari durante l'estate appena trascorsa, un periodo che ha richiesto grande disponibilità e attenzione sul fronte della prevenzione e della gestione del rischio incendi. "Voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le donne e gli uomini dell'AIB per lo sforzo straordinario della scorsa estate - ha concluso Gabusi -. Dietro ogni intervento ci sono persone che mettono a disposizione tempo, competenze ed energie per proteggere il nostro territorio. La Regione Piemonte è profondamente riconoscente per questo impegno, che non diamo mai per scontato. Anche attraverso questo stanziamento vogliamo sostenere un lavoro prezioso per tutta la comunità".