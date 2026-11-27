Torino: arrestato latitante ricercato in Turchia per omicidio premeditato

Nella mattinata del 24 novembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino turco ricercato in ambito internazionale per reato di omicidio, consumato in Turchia. La cattura è stata eseguita dal personale della Squadra Mobile della Questura di Torino, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che hanno veicolato la relativa richiesta di arresto, spiccata dall'Alta Corte Criminale di Gaziantep (Turchia), per il reato di omicidio, disciplinato e punito dal codice turco, per il quale è prevista la pena massima dell'ergastolo. L'uomo è gravemente indiziato di aver partecipato, il 21 settembre 2023, nel territorio della provincia turca di Gaziantep, all'omicidio di un connazionale. Nello specifico, lo stesso, armato di fucile, si sarebbe recato unitamente a correi, che lo attendevano a bordo di veicoli, nelle immediate vicinanze dell'abitazione della vittima. Nel corso di una conversazione, nasceva una lite tra uno dei complici e quest'ultima, a seguito della quale l'arrestato iniziava a sparare, cagionandone la morte. Dopo approfondite ricerche finalizzate al suo rintraccio, l'uomo veniva localizzato nel comune di San Mauro Torinese (TO) e, compiutamente verificata la sua identità, tratto in arresto in esecuzione del provvedimento restrittivo in parola. A seguito dell'arresto, il ricercato è stato accompagnato nel carcere di Torino a disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino competente per la prossima procedura estradizionale di consegna alla Turchia.