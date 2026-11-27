Fiat Torino City Marathon superati 11mila iscritti

Cresce l'attesa per la FIAT Torino City Marathon, che questo fine settimana vedrà oltre 11.000 runner provenienti da tutto il mondo animare le strade del capoluogo piemontese. Per il secondo anno consecutivo FIAT sarà Title Sponsor dell'evento, spiega una nota, rinnovando "una collaborazione che nasce dalle comuni radici torinesi e dalla naturale vocazione a mettere in movimento le persone". E domenica mattina, alle ore 8.30, sarà la nuova Fiat 500 Hybrid ad aprire la corsa da Piazza Vittorio Veneto. Con circa 4.200 iscritti alla maratona e oltre 5.000 alla mezza maratona, l'edizione 2026 conferma la crescente attrattività internazionale dell'evento. Il percorso delle due competizioni valorizzerà alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio, dalla bellezza paesaggistica del Valentino al patrimonio industriale del Lingotto, interessando anche i comuni di Moncalieri, Beinasco e Nichelino. Dopo 42,195 km, i maratoneti taglieranno il traguardo nella splendida cornice di Piazza Castello, mentre la mezza maratona si concluderà presso il centro commerciale I Viali di Nichelino. Ad anticipare le due competizioni sarà, sabato 28 novembre alle ore 10.30, la Torino City Run, la prova non competitiva di circa 5 km che porterà circa 2.000 persone a correre o camminare nel Parco del Valentino, sostenendo le attività di cura e ricerca dell'Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo. Un appuntamento aperto a tutti e senza limiti di età, che interpreta al meglio lo spirito inclusivo della manifestazione e i valori di accessibilità e vicinanza alle persone propri di FIAT. Particolarmente significativo il ruolo di apripista affidato alla nuova Fiat 500 Hybrid, l'iconica city car progettata a Torino e prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori. Compatta, immediatamente riconoscibile e pensata per le esigenze della mobilità urbana contemporanea, la nuova 500 Hybrid segna un nuovo capitolo della storia industriale del marchio e del suo rapporto con il territorio. Durante il weekend, inoltre, gli appassionati potranno inoltre scoprire da vicino la nuova Fiat Grizzly, in esposizione presso il Marathon Village al Green Pea e, domenica, in Piazza Castello, nel cuore della città, dove i maratoneti saranno accolti al termine della loro impresa. Con la nuova famiglia Grizzly, FIAT amplia la propria offerta all'insegna della versatilità e dell'accessibilità. Grizzly privilegia spazio e praticità, mentre Grizzly Fastback si distingue per una silhouette più dinamica. Entrambe, con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, offrono un volume interno complessivo di 3,5 m³ e una generosa capacità di carico, rispettivamente di 545 e 608 litri, dato che rende Grizzly Fastback la più spaziosa della categoria tra le vetture di queste dimensioni. La gamma propone motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche, cambi manuali o automatici, lasciando così al cliente la massima libertà di configurare l'auto dei propri sogni. La FIAT Torino City Marathon sarà dunque una grande festa dello sport e, al tempo stesso, un'occasione per celebrare il legame tra il marchio e la città in cui è nato oltre 125 anni fa: dalla fabbrica alle strade del centro, dall'automobile allo sport, FIAT condivide con TORINO la voglia di muoversi e di affrontare nuove sfide.