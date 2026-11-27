MANOVRE AL CENTRO(SINISTRA)

Un assessore Più Uno: Tresso e Chiavarino si contendono la lista

L'ingresso del titolare all'Anagrafe nel movimento di Ruffini e Gabrielli apre un problema politico per i Civici al Centro e per il contenitore centrista a sostegno di Lo Russo. Roma potrebbe stroncare l'ipotesi dei simboli contrapposti

Due assessori, due liste civiche differenti, ma un unico riferimento politico nazionale. L’ingresso di Francesco Tresso in Più Uno porta con sè una contraddizione mica da ridere in vista delle Comunali del 2027.

Investito subito della carica di segretario regionale del Piemonte, porta dentro lo stesso movimento anche la sua Torino Domani, aprendo un interrogativo tutt’altro che secondario. Possibile che esponenti della medesima formazione nazionale si presentino alle comunali di Torino in due liste differenti?

Una poltrona per due

Insieme a Tresso, assessore all’Anagrafe, nella partita c’è infatti un altro esponente della giunta guidata da Stefano Lo Russo: Paolo Chiavarino, titolare del Commercio. Quest’ultimo, già protagonista della costruzione dei Civici al Centro, aveva aderito già mesi fa al progetto politico dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, diventando anche coordinatore metropolitano di Centro Democratico, il partito guidato da Bruno Tabacci. Una doppia collocazione che si è ulteriormente consolidata con la nascita del comitato torinese di Più Uno e con il coinvolgimento di Pino De Michele, già custode del simbolo di Alleanza per Torino (quella originale del 1993, non la copia sbiadita capitanata da Pietro Garibaldi) e storico riferimento dell’area civica cittadina e componente della direzione nazionale del nuovo movimento.

Adesso, però, il quadro cambia: con Tresso nominato segretario regionale di Più Uno, nella direzione nazionale è entrata anche Tiziana Ciampolini, consigliera comunale di Torino Domani. Due incarichi che collocano la lista civica torinese in senso al movimento fondato da “Mister Fisco”, affiancato dall’ex capo della Polizia Franco Gabrielli. Ciampolini ha già annunciato che non intende ricandidarsi in Sala Rossa, privilegiando gli impegni professionali e accademici, ma senza rinunciare all’attività politica. Il risultato è una sovrapposizione che non può passare inosservata: da una parte Chiavarino e De Michele, dall’altra Tresso e Ciampolini. Tutti hanno un rapporto con Più Uno e possono rivendicare un ruolo nella costruzione del progetto centrista a Torino. Ma le rispettive traiettorie elettorali, almeno per il momento, sembrano procedere su binari distinti.

Il nodo dei Civici per Lo Russo

Chiavarino e De Michele hanno cominciato da mesi a lavorare alla lista Civici per Lo Russo sindaco, progetto al quale si è aggiunta anche la consigliera Elena Apollonio di Demos. L’obiettivo è costruire una componente civica e centrista a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente, cercando di aggregare esperienze e sensibilità diverse attorno a un progetto riconoscibile. Un percorso avviato pubblicamente già nella primavera scorsa, quando la presentazione della lista all'Art Hotel Boston aveva segnato un primo passaggio organizzativo. In quell'occasione era emerso anche il collegamento con Più Uno, presente attraverso i propri riferimenti nazionali e territoriali.

Il punto è che, nel frattempo, il contesto è diverso. L’arrivo di Tresso ai vertici regionali del movimento di Ruffini e Gabrielli rischia di modificare gli equilibri interni al centro cittadino. Il suo profilo professionale e amministrativo, insieme alla rete di relazioni costruita negli anni, rappresenta infatti un patrimonio politico che potrebbe trovare una propria collocazione proprio nell’area di Più Uno. Non è un dettaglio. Torino Domani nasce nel 2021 come esperienza civica legata al percorso politico di Tresso, dopo la stagione delle primarie del centrosinistra. La lista aveva raccolto attorno a sé professionalità e personalità provenienti da mondi differenti, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della partecipazione pubblica.

La candidatura di Guido Saracco, ex rettore del Politecnico, continua inoltre a rappresentare un riferimento per una parte di quell’ambiente, che non necessariamente si riconosce nell’attuale collocazione politica del gruppo. La nuova casa di Più Uno potrebbe dunque offrire a Tresso uno spazio di aggregazione più ampio, ma allo stesso tempo rischia di mettere in discussione la centralità che Chiavarino e De Michele hanno cercato di costruire attorno ai Civici per Lo Russo.

Chiavarino non vede problemi

Interpellato dallo Spiffero sul nodo della doppia appartenenza, Chiavarino tende a distinguere i due livelli organizzativi: «Siamo forze con caratteristiche diverse, Centro Democratico e Più Uno sono due entità distinte». Una precisazione che richiama la distinzione formale tra le due organizzazioni, ma non la questione politica. Perché, al di là delle differenti sigle, i collegamenti personali e organizzativi tra i due progetti sono numerosi: basta guardare alla composizione della direzione nazionale di Più Uno, nella quale siedono sia De Michele sia Ciampolini. Entrambi fanno riferimento allo stesso organismo nazionale, ma a Torino sono legati a liste diverse.

C’è poi un altro elemento: Margherita Rebuffoni, segretaria nazionale di Centro Democratico che ha partecipato alla presentazione della lista Civici per Lo Russo all’Art Hotel Boston lo scorso 4 giugno, ricopre anche un ruolo di riferimento territoriale per Più Uno in Lombardia e Piemonte. Un intreccio che rende decisamente meno netta la separazione evocata da Chiavarino. Il tema, insomma, non è soltanto organizzativo, ma è soprattutto elettorale: quale contenitore dovrà rappresentare a Torino il progetto centrista che a livello nazionale si sta strutturando attorno a Ruffini e Gabrielli?

Sirene romane

La risposta potrebbe non arrivare soltanto da Torino. Più Uno è nato con l’ambizione dichiarata di allargare il perimetro del centrosinistra, recuperando una parte dell’elettorato moderato e di quanti si sono progressivamente allontanati dalle urne. Ruffini ha più volte insistito sulla necessità di costruire una proposta capace di attrarre nuovi consensi, evitando che il centrosinistra si limiti a contendersi lo stesso bacino elettorale.

In questo quadro il rapporto con il Partito Democratico assume una rilevanza particolare. Più Uno viene letto da diversi osservatori come uno dei possibili strumenti per ampliare l'offerta politica dell'area progressista verso il centro. Una funzione che si intreccia con la strategia della segretaria dem Elly Schlein e con la competizione per intercettare l'elettorato moderato e civico.

Sul versante romano esiste anche un altro progetto, Progetto Civico Italia, promosso dall’assessore capitolino Alessandro Onorato, che punta a costruire una rete nazionale di esperienze civiche e amministrative. Un’iniziativa che viene collocata in un’area di interlocuzione politica differente, anche in relazione ai rapporti con Goffredo Bettini e con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

La partita della lista unica

A Torino, le possibili conseguenze di queste manovre nazionali rischiano di essere particolarmente concrete. Lo Russo, che nel frattempo ricopre anche il ruolo di coordinatore dei sindaci del Pd, dovrà gestire una coalizione nella quale le ambizioni delle singole componenti civiche si intrecciano con gli equilibri dei partiti nazionali. Il sindaco uscente, almeno finora, non ha fornito indicazioni definitive sul perimetro della propria lista civica, lasciando spazio alle diverse iniziative. Una scelta che ha consentito a Chiavarino e De Michele di avviare il proprio progetto senza dover attendere una regia complessiva di Palazzo Civico.

Ma l’ingresso di Tresso nella struttura dirigente di Più Uno cambia le condizioni del confronto. Se il movimento nazionale dovesse chiedere ai propri rappresentanti torinesi di convergere in un unico contenitore, la questione diventerebbe inevitabilmente politica: chi dovrebbe guidare la lista? Quali gruppi e quali personalità dovrebbero trovare spazio? E soprattutto, quale peso riconoscere alle diverse componenti che hanno contribuito alla costruzione del progetto?

Convergenze parallele

Non va dimenticato, inoltre, che Più Uno ha potuto contare sul sostegno di Tabacci anche sul delicato tema della raccolta delle firme per la presentazione elettorale. Un elemento che testimonia quanto il rapporto tra il movimento di Ruffini e Centro Democratico sia più articolato di una semplice vicinanza occasionale. La contraddizione torinese è dunque evidente. Chiavarino può rivendicare di aver lavorato per primo alla costruzione di un'aggregazione centrista a sostegno di Lo Russo, ma Tresso arriva oggi con un incarico regionale e una propria rete di relazioni. Due percorsi che, almeno sulla carta, dovrebbero trovare una sintesi nello stesso progetto nazionale.

La lista unica non è soltanto un’ipotesi organizzativa, ma la cartina tornasole della capacità di Più Uno di tenere insieme le proprie articolazioni territoriali, evitando che la comune appartenenza si traduca in una competizione fra gruppi locali. E mentre a Roma si ragiona su come costruire una nuova area centrista dentro il centrosinistra, a Torino la questione assume già i contorni di una partita tutta cittadina. Con due assessori, due liste e un solo movimento nazionale a fare da possibile punto di incontro. La decisione, però, non potrà essere rinviata all'infinito: prima o poi qualcuno dovrà stabilire se Civici al Centro e Torino Domani sono destinati a correre separatamente oppure a ritrovarsi sotto lo stesso simbolo.