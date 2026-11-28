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Bus, gare per oltre un miliardo. Piemonte apre alla concorrenza

Otto lotti per sei anni, con quasi 700 milioni di risorse pubbliche. Collegamenti integrati con le ferrovie, maggiore attenzione ai piccoli comuni e corse anche nei giorni festivi. Si fanno avanti gruppi spagnoli e francesi. Nuovi servizi al via nella seconda metà del 2027

Oltre un miliardo di euro di valore complessivo, di cui quasi 700 milioni di risorse pubbliche (688,8 per la precisione), sei anni di durata, otto lotti per evitare la concentrazione del servizio nelle mani di un solo operatore e criteri di aggiudicazione che facciano prevalere la qualità dell’offerta sulla convenienza economica. Con l’eventuale estensione dei contratti di altri dodici mesi, il valore degli affidamenti sfiora il miliardo e 230 milioni.

Sono i presupposti delle prossime gare per il trasporto pubblico locale su gomma in Piemonte, il cui nuovo assetto dovrebbe diventare operativo nella seconda metà del 2027, ma soprattutto, come spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, “gli elementi alla base di un cambiamento sul fronte della qualità e dell’efficienza” di cui il settore – sia pure con differenze tra le varie aree della regione – avverte da tempo l’esigenza. Così come da tempo, in certi casi da oltre un decennio, non vengono indette nuove gare per alcuni servizi, mentre per altri non ne sono mai state bandite.

Un’accelerazione, ma anche una svolta piuttosto decisa quella impressa dalla Regione insieme all’Agenzia della mobilità piemontese in un settore che negli anni ha mostrato sempre più la necessità di un cambiamento profondo. Se le nuove procedure di affidamento riusciranno a produrlo, lo si vedrà soltanto all’atto pratico.

Meno ribassi, più qualità

Nel frattempo, va registrata quella che la presidente dell’Agenzia della mobilità piemontese Cristina Bargero rivendica come “una decisione con cui il consiglio dell’agenzia ha voluto dare un indirizzo chiaro: le gare non dovranno premiare chi offre semplicemente meno, ma chi saprà progettare un servizio migliore per i cittadini e per i territori, comprese le aree più fragili. E lo dovrà fare tutelando i lavoratori, che sono la prima condizione di qualità e continuità del trasporto pubblico”.

Un indirizzo che Gabusi riconduce all’“obiettivo di vedere tutte le risorse disponibili utilizzate per migliorare, ampliare e rendere più efficiente l’offerta di trasporto, garantendo collegamenti più adeguati alle necessità quotidiane dei cittadini”. A confermarlo sono i criteri di aggiudicazione delle gare, che prevedono l’assegnazione di 70 punti all’offerta tecnica e soltanto 30 a quella economica, segnando un netto cambio di impostazione rispetto al passato.

Più passeggeri, meno servizio

A spiegare la necessità di una svolta sono gli stessi numeri contenuti nella relazione dell’Agenzia della mobilità piemontese. Tra il 2022 e il 2024, nel perimetro riconducibile agli otto futuri lotti, i passeggeri trasportati sono passati da 44,9 a 48,5 milioni (+8,1%), mentre i chilometri percorsi sono scesi da 56,7 a 55 milioni (-3%) e le ore di servizio sono diminuite del 4,5%.

Nello stesso periodo i costi operativi sono saliti da 161,6 a 169 milioni di euro e i ricavi da traffico da 48,1 a 55,2 milioni. Il personale di guida e movimento, calcolato in equivalenti a tempo pieno, è diminuito di oltre un centinaio di unità, soprattutto nel bacino metropolitano. Dati da leggere tenendo conto anche delle variazioni intervenute nel perimetro dei servizi e dei differenti criteri di rilevazione.

Qui la relazione dell'Agenzia

I lotti per bacino

Quattro i bacini in cui è suddiviso il Piemonte: quello Sud, che coincide con la provincia di Cuneo, quello Sud-Est per Alessandria e Asti, il bacino Nord-Est per i territori di Biella, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola e, infine, quello metropolitano di Torino. Due i lotti per ciascun bacino.

Restano fuori dalle gare i servizi oggetto di affidamenti in house nelle aree urbane di Torino, Novara, Biella e Vercelli, per i quali i finanziamenti regionali saranno distinti dal plafond stabilito per le procedure competitive. Previsti anche un affidamento diretto per la Val Borbera e il mantenimento degli accordi di programma per la Langa Astigiana-Val Bormida e la Val Chisone.

Il lotto economicamente più rilevante è quello di Torino Nord, con un valore complessivo di 191,4 milioni di euro, seguito da Alessandria (166,8 milioni), Torino Sud (159,6) e Cuneo Est (159). Chiude la graduatoria il Cusio-Ossola con 62,4 milioni.

Tenendo conto delle caratteristiche geografiche dei singoli bacini, della rete dei collegamenti e delle esigenze dei piccoli centri, quasi sempre i più penalizzati, nei bandi è prevista anche una valutazione specifica delle aree a domanda debole, dove il servizio pubblico è spesso l’unica alternativa all’auto privata. “In questo modo – spiega Bargero – la gara selezionerà l’affidatario soprattutto sulla qualità del progetto di servizio e sulla sua capacità di ridisegnare l’offerta in funzione dei bisogni reali delle comunità, dalle aree urbane ai comuni più periferici”.

Bus e treni in sintonia

Trasporto su gomma, ma sempre più connesso con quello su ferro: è questa l’ulteriore scommessa della Regione. “Ci sono ancora troppe situazioni in cui gli orari dei bus non sono correlati a quelli dei treni, questi ultimi più difficili da modificare – osserva l’assessore Gabusi – ed è per questo che i futuri affidamenti dovranno garantire ai passeggeri che usano sia il treno sia il bus di vedere un servizio complessivo efficiente e uniforme”.

Il ritorno dei treni

L’integrazione tra gomma e ferro assume un peso ancora maggiore nella strategia regionale con la riapertura di alcune linee ferroviarie rimaste per anni senza servizio passeggeri: dalla Cuneo-Savigliano-Saluzzo, su cui da un anno viaggiano i treni di Arenaways Longitude, al previsto ritorno dei passeggeri sulla Ovada-Alessandria, da oltre un decennio riservata ai convogli merci. Per quest’ultima è in corso una procedura per la raccolta delle manifestazioni di interesse che si concluderà a fine anno e per la quale si sono già fatti avanti almeno tre operatori (Trenitalia, Gte e Arenaways Longitude). Sarà invece l’italo-svizzera Tilo a gestire il servizio sulla Novara-Malpensa, altra linea di prossima attivazione.

Concorrenza senza confini

Esigenze locali, ma anche un occhio (di riguardo) all’Europa. Già, perché è lo stesso assessore a ricordare come queste procedure di gara rispondano anche alla necessità di rispettare le norme europee sulla concorrenza. La suddivisione in più lotti, anche nell’ambito dello stesso bacino, se da una parte evita la concentrazione del servizio nelle mani di un solo operatore, dall’altra favorisce l’apertura del mercato a gruppi di altri Paesi.

Alle gare avrebbero già manifestato interesse alcuni operatori stranieri, come gli spagnoli di Alsa, il maggiore operatore iberico del settore, e i francesi di Ratp, la Régie autonome des transports parisiens, principale operatore del trasporto pubblico di Parigi e dell’Île-de-France.

Il rischio d’impresa

Ai concessionari verrà chiesto anche di assumersi una parte significativa del rischio d’impresa, a partire da quello legato all’andamento della domanda. Il modello economico adottato dall’Agenzia prevede una copertura del 65 per cento del costo standard attraverso risorse pubbliche, mentre l’obiettivo è assicurare il restante 35 per cento attraverso i ricavi della gestione, a partire dalla vendita di biglietti e abbonamenti. Una soglia che, sulla base dei dati del 2024, viene superata nei bacini Nord-Est (40,5%) e Sud (35,9%), mentre resta ancora distante in quello metropolitano (30,1%) e nel Sud-Est (29,1%).

Le corse della domenica

Ai gruppi italiani ed esteri che si affacceranno alle gare verrà chiesto, più che un ribasso sulla base d’asta, un rialzo sul fronte della qualità dei servizi. Comprese “quelle corse anche alla domenica che – ricorda Gabusi – spesso non sono attualmente assicurate, ma che specie in alcune zone della nostra regione, con una popolazione sempre più anziana, sono molto importanti e vanno per questo garantite”.