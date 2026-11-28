Immigrazione irregolare, rimpatriati 62 stranieri con precedenti penali

Nell'ambito delle iniziative realizzate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell'Agenzia Frontex, è stata effettuata un'operazione di rimpatrio mediante un volo charter diretto verso il Paese di origine dei soggetti rimpatriati. All'operazione, organizzata dall'Italia, hanno partecipato anche Cipro e la Spagna. A bordo del volo, erano presenti complessivamente 62 africani, di cui 51 espulsi dall'Italia, 8 da Cipro e 3 dalla Spagna. Gli stranieri espulsi dall'Italia sono stati scortati da personale specializzato degli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quelli espulsi da Cipro e dalla Spagna dai rispettivi contingenti di scorta. I soggetti rimpatriati dall'Italia sono gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, nonché in materia di armi e di stupefacenti. Tra i rimpatriati anche un destinatario di fermo di indiziato di delitto disposto dalla D.D.A. di Palermo nei confronti di 13 cittadini stranieri, eseguito il 4 aprile 2019 dalla Squadra Mobile di Palermo, coadiuvata dalle Squadre Mobili di Caserta, Catania, Treviso e Vicenza, nell'ambito dell'operazione "No Fly Zone". Il predetto era accusato di far parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di matrice cultista denominata "Eiye", operativa a Palermo e in tutto il territorio nazionale e dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di stupefacenti. All'esito di un lungo iter processuale e di un passaggio di competenza territoriale, l'8 febbraio 2023 la Corte di Appello di Catania lo ha condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di associazione di tipo di mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, trasporto e vendita continuata di sostanze stupefacenti, rapina in concorso e lesioni personali in concorso, applicando altresì pene accessorie e la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, ex art. 235 c.p. Il 2 ottobre 2026, il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila ha ritenuto persistente la pericolosità sociale dell'interessato, riconoscendone il ruolo apicale e direttivo nel sodalizio mafioso e confermando la citata misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Al momento della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Sulmona (AQ), il Questore dell'Aquila ne ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (PZ). L'operazione di rimpatrio è monitorata da un osservatore dei diritti fondamentali di Frontex e da un osservatore del Garante Nazionale a partire da Fiumicino.