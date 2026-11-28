Aggressione a conducente di un tram, arrestato a Torino

Con l'accusa di avere aggredito il conducente di un tram è stato arrestato a Torino un trentatreenne di origine romena. L'uomo, secondo quanto ricostruito, pretendeva di scendere a una fermata diversa. L'episodio si è verificato su un mezzo della linea 10. Il trentatreenne, descritto come in evidente stato di alterazione per il consumo di bevande alcoliche e stupefacenti, era salito in piazza Statuto. Il conducente è stato preso a calci e pugni. Ad arrestare l'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stata una pattuglia dei carabinieri dopo una segnalazione al 112. Gli è anche stato notificato un foglio di via.