Premio EY, Giuseppe Lavazza è l'imprenditore dell'anno

Giuseppe Lavazza, presidente del consiglio di amministrazione di Luigi Lavazza Spa, è il vincitore della XXIX edizione del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno. Il riconoscimento, si legge nelle motivazioni, è stato assegnato "per aver contribuito all'evoluzione di un'impresa familiare con oltre 130 anni di storia, consolidandone il ruolo tra i protagonisti globali del caffè". "Ricevo questo riconoscimento con grande orgoglio - ha commentato Giuseppe Lavazza ritirando il premio a Milano -. Fare impresa significa guardare lontano e compiere oggi scelte capaci di rendere l'azienda più forte domani, continuando a crescere e innovare con responsabilità e una visione di lungo periodo. È questo il compito di un imprenditore: continuare a costruire il futuro, anche nei momenti più complessi". Per la categoria Family Business è stato premiato Antimo Caputo, Amministratore Delegato di Antimo Caputo Srl. Per la categoria Innovation il riconoscimento va a Francesco Possati, presidente di Marposs Group. A Riccardo Magni, presidente e fondatore di Magni Telescopic Handlers, il premio nella categoria Leadership & Vision, mentre nella categoria Sustainable Business Model vince Ivana Ciabatti, fondatrice e ceo di Italpreziosi Spa. Assegnati anche i premi Startup e Scaleup dedicati alle imprese emergenti. Il primo va ad Alessandra Accogli, ceo e co-founder di Sinergy Flow S.r.l, mentre il secondo a Luca Rodella, ceo e co-founder di Smartness S.r.l. "Gli imprenditori e le imprenditrici che premiamo da 29 anni incarnano al meglio la capacità di leggere il cambiamento e di costruire nuove direzioni di sviluppo, generando valore per le persone, per i territori e per l'intero sistema Paese" ha dichiarato Massimo Meloni, EY Italy private leader e responsabile Italia del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno.