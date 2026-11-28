Rissa in strada con giovani, Daspo per 7 ultrà del Torino

Lo scorso 22 agosto si verificò una rissa all'esterno di un locale in piazza Emanuele Filiberto fra un gruppo di ultrà del Torino e una ventina di giovani di origini nordafricane. Per quell'episodio la questura ha spiccato sette Daspo - della durata variabile dai diciotto mesi ai dieci anni - a carico di sette tifosi. Si tratta del cosiddetto "Daspo fuori contesto", che colpisce soggetti autori di condotte pericolose e violente anche in ambiti non ricollegabili ad eventi sportivi e comporta il divieto di accesso negli stadi. La rissa era stata preceduta da provocazioni di natura calcistica. I due gruppi hanno utilizzato sedie e tavoli del locale, cinture, bottiglie in vetro, bastoni e pietre. All'arrivo delle forze dell'ordine si sono dileguati per le strade del quartiere. I tifosi sono stati individuati dalla Digos e denunciati per rissa. Per sei di loro, già colpiti da provvedimenti analoghi in passato, con il Daspo è scattato un obbligo di firma con durata da sette a dieci anni.