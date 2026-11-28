Fuochi artificiali in Borgo Rossini durante la movida, tre denunce

Lo scorso 3 ottobre in una strada di Borgo Rossini affollata dalla movida, a Torino, furono lanciati bengala e fuochi artificiali. La questura, dopo avere individuato alcuni degli autori del gesto, ha emesso tre avvisi orali; i destinatari sono anche stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose. A svolgere gli accertamenti sono stati gli investigatori della squadra mobile, che ha esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.