La "banda della marmotta" colpisce ancora un bancomat

Un altro colpo della 'banda della marmotta' nel Torinese. Nella notte è stato fatto esplodere il bancomat dell'Unicredit di San Mauro Torinese. Il colpo è stato commesso intorno alle 4.30. Subito dopo gli autori sono scappati a tutta velocità a bordo di un auto scura. Sono stati intercettati da alcune pattuglie dei carabinieri contro le quali sono state scaricati degli estintori per agevolare la fuga. La banda è riuscita a far perdere le tracce. Delle indagini si occupano i carabinieri della compagnia di Chivasso.