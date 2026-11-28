Sanità: De Pascale "su ricorso a Consulta abbiamo già un team tecnico"

"Credo che altre Regioni ci seguiranno, noi abbiamo già messo in piedi un team tecnico per elaborare il ricorso. È un ricorso impegnativo, su cui speriamo di definire l'orientamento della Corte Costituzionale in maniera importante". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale questa mattina dopo aver annunciato di volersi rivolgere alla Consulta in merito ai fondi stanziati dal governo per la sanità pubblica. Oltre alla Corte Costituzionale "c'è una sede in cui diamo battaglia istituzionale, che è la Conferenza delle Regioni, questo lo facciamo a nome di tutte le Regioni italiane, e poi spero che ci sia anche una sede politica. Si voterà nel 2027 e spero che ci sarà una proposta che dica che 'mai più si faranno mancare risorse alla sanità pubblica'". Del resto, aggiunge: "gli emendamenti presentati in Finanziaria dalle minoranze vanno in questa direzione" e spiegano "dove andare a prendere" i 4 miliardi "che sono stati richiesti". Se venisse approvato quell'emendamento - dice de Pascale - sarebbe una bellissima notizia". E conclude: "Io spero che fino all'approvazione della Finanziaria ci possa essere un ravvedimento. Continuo a dire c'è un miliardo e mezzo nel bonus sanità privata che può essere riconvertito in sanità pubblica in cinque minuti, senza mandare in default il Paese".