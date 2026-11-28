Gli snackini di Cairo

Dicono che… non sia proprio un bel momento per Urbano Cairo. I giornalisti del Corriere della Sera sul piede di guerra per l’avvicendamento tra Luciano Fontana e Stefano Barigelli, quelli di La7 in sciopero per questioni di organici e quattrini, con l’ulteriore grana della successione a Enrico Mentana. E poi i tifosi del Toro che da mesi gli chiedono, con sempre minore garbo, di togliere il disturbo. Adesso al patron granata contestano pure la scelta degli sponsor. “Cairo-Fiorentini, accordo tra braccini”, recita uno degli striscioni comparsi nella serata di venerdì all’esterno dello stadio Olimpico Grande Torino, per iniziativa di un gruppo di tifosi estranei al tifo organizzato. Nel mirino la partnership siglata a fine ottobre con la Fiorentini Alimentari, produttrice di gallette e snack salutistici, alle prese con una vertenza sindacale nello stabilimento di Trofarello. I lavoratori in appalto chiedono il passaggio dal contratto multiservizi a quello dell’industria alimentare, con una differenza in busta paga quantificata dai manifestanti in circa 400 euro al mese. I granata sollecitano Cairo a far pressione sul partner commerciale, pena la rescissione dell’accordo, e invitano a boicottarne i prodotti. “Urbano e Fiorentini cacciate i soldi, non gli snackini”, è un altro degli slogan. Singolare contrappasso per l’editore che deve fare i conti con le rivendicazioni salariali dei propri giornalisti e al quale ora si chiede di perorare quelle dei dipendenti altrui. Quanto alla scelta del socio commerciale, i tifosi sembrano essersi fatti una loro idea: chi si somiglia si piglia. E a giudicare dagli striscioni, la lunghezza delle braccia sarebbe il tratto in comune.