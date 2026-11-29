SACRO & PROFANO

Zuppi frena sulla sinodalità. Leone rilancia la Tradizione

Ai vescovi resta l'ultima parola nelle assemblee ecclesiali. Le suggestioni della beatificazione di Bergoglio nel "Diario" curato da Fernández. Le contraddizioni della nuova carta ecumenica e il parlamentarismo delle confessioni protestanti

I vescovi italiani si sono riuniti in Assemblea generale ad Assisi dal 23 al 26 novembre per rivedere lo statuto della Cei e il suo presidente, il cardinale Matteo Zuppi, ha affermato che «la sinodalità non sostituisce la collegialità episcopale». Tale precisazione è una risposta al metodo adottato nelle assemblee diocesane, dove hanno votato tutti i delegati: preti, religiosi e laici. Molti si attendono che esso diventi la norma a tutti i livelli ecclesiali e, soprattutto, nella Cei. A tal proposito il vicepresidente, monsignor Francesco Savino, ha proposto che anche i laici possano far parte delle commissioni episcopali.

Zuppi ha invece fatto chiaramente capire che i voti delle assemblee potranno «illuminare» le decisioni dei vescovi, ai quali spetterà però sempre l’ultima parola. A questi ultimi ha infine chiesto di rispondere con generosità all’invito che papa Leone XIV ha rivolto ai sacerdoti italiani a recarsi a Roma l’11 e il 12 dicembre per una veglia di preghiera e un pomeriggio di riflessione, accompagnandoli di persona. Sarà interessante vedere quanti, in Piemonte, risponderanno all’invito, specialmente ora che non c’è più Francesco, o se prevarrà il consueto «complesso antiromano».

Il diario “corretto” di Francesco

Il 24 novembre la Libreria Editrice Vaticana ha mandato in libreria Il diario personale di papa Francesco, curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla pubblicazione ha fatto seguito un battage pubblicitario che ha raggiunto punte di cortigianeria per certi aspetti sorprendenti, specialmente quando si è voluto presentare «il volto mistico di Papa Francesco». Come hanno notato vari osservatori, anche ascrivibili al fronte progressista, ciò che colpisce del cosiddetto “Diario” di papa Francesco non è tanto la presenza del diavolo e dell’inferno, quanto il fatto che il papa argentino ne sia l’oggetto e che il soggetto sia invece il disinvolto curatore, ossia il cardinale Fernández.

Cessato il clamore dello scoop, molti si sono resi conto di come il libro rechi soprattutto l’impronta del suo curatore. Il sempre informato e pugnace portale Silere non possum ha mosso all’operazione editoriale una serie di puntuali rilievi, che si possono condensare in una domanda rivolta all’ineffabile Tucho: «Eminenza, dov’è l’originale?». È stato lui, infatti, a selezionare le parti da inserire nel volume, omettendone altre, come emerge da un’intervista a dir poco imbarazzante da lui rilasciata al Corriere della Sera. Come sanBonaventura compose la Legenda maior, biografia di sanFrancesco, così Tucho ha fatto per Bergoglio, anche se un po’ più maldestramente. Alla stampa il cardinale ha presentato il volume come «materiale indispensabile per avere il quadro completo della sua figura».

Al di là degli svarioni e degli errori, appare però singolare che non vi compaiano annotazioni relative al governo della Chiesa, né accenni ai casi Rupnik, Becciu e Gänswein, e che neppure si parli di Sloane Avenue. Manca poi del tutto ogni riferimento ai controversi anni di Buenos Aires, al periodo trascorso in Germania, al confino a Córdoba, allo scontro con i superiori della Compagnia di Gesù: niente nomi, nessuna spiegazione. Nel Diario il papa si attribuisce numerosi difetti, ma tutto è glossato da Fernández, per il quale, come nei talk show, l’autoaccusa attesta l’umiltà.

La poco convincente finalità apologetica dell’operazione è comunque chiarissima e non ha bisogno di molti commenti. La pubblicazione di un diario personale, opportunamente emendato e commentato da Tucho, sembra avere lo scopo di introdurre elementi e suggestioni propedeutici all’apertura di una causa di beatificazione che metta a tacere tutte le aporie di un pontificato ampiamente contestato, la cui problematica eredità pesa sempre di più sulle spalle del successore. Secondo voci attendibili, comunque, l’operazione non sarebbe stata gradita né dalla Segreteria di Stato né dall’Appartamento.

Le porte dell’inferno

Il clamore mediatico suscitato dal Diario si è concentrato sulla natura personale del diavolo e sull’esistenza dell’inferno. Che cosa pensino del diavolo i «teologi» dei salotti, che tanto ammiravano e ammirano papa Francesco, il quale lo vede e lo descrive come una presenza «sempre in agguato», è stato ben sintetizzato da Vito Mancuso: nient’altro che «un relitto teologico». Quanto all’inferno, nel 2018 la Sala Stampa della Santa Sede dovette precisare che nessun virgolettato apparso quella mattina su Repubblica andava considerato una «fedele trascrizione» delle parole attribuite da Eugenio Scalfari a Francesco nel corso del loro colloquio: un aldilà su misura, con le anime perdonate e le altre che «scompaiono», perché «non esiste l’inferno».

Nel salotto televisivo di Fabio Fazio, nel 2024, lo stesso Francesco, volgarizzando il pensiero del teologo Hans Urs von Balthasar, disse: «A me piace pensare l’inferno vuoto». Nel Diario, invece, l’inferno, «dove si scivola come la cosa più naturale», è ben presente, anzi quasi incombente. Il diavolo, sicut leo rugiens circuit quaerens quem devoret, si aggira intorno a lui fino all’ultima pagina, ma il papa lo affronta con il rosario in mano, chiedendo alla Vergine Maria di «prendersi cura di me e aiutarmi».

Il confronto con il Giornale dell’anima di Giovanni XXIII appare inevitabile. Per la teologa progressista Marinella Perroni si tratta «di un libro sconcertante» in cui Bergoglio «viene polverizzato in un ripetitivo soliloquio interiore e poi liberamente ricostruito con una pretesa apologetica priva di orizzonte teologico e di respiro spirituale». A sentir parlare di diavoli e di inferno, viene da chiedersi che cosa avrebbe detto Corrado Augias, grande ammiratore di papa Francesco, il quale però, come riferito da Mancuso, da buon figlio dell’Illuminismo, «era troppo elegante per avere fede».

Tradizione “sempre viva”

Papa Leone XIV ha ricevuto il 25 novembre la Commissione teologica internazionale, di cui è influente segretario monsignor Piero Coda, grande sodale del cardinale Roberto Repole e presente alla sua ordinazione episcopale, soffermandosi, fra l’altro, sulla Tradizione, che «è sempre viva». Nei confronti di quest’ultima, ha ricordato il pontefice citando Paolo VI, va rifiutata ogni «emancipazione che autorizzi il distacco, quasi una pseudo-liberazione» da quanto la Chiesa ha insegnato con autorità. Nel suo editoriale su Vatican News, Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ha fatto sparire tale riferimento, omettendo così i richiami a Paolo VI e a Benedetto XVI, che il papa aveva chiamato in causa per ricordare che «la Tradizione è la presenza permanente del Salvatore» e che essa va tramandata «con fedeltà e integrità di generazione in generazione».

La carta svizzera

Il 21 novembre dieci Chiese e comunità ecclesiali cristiane operanti in Svizzera hanno sottoscritto una versione aggiornata della Charta Oecumenica, con cui, nel 2001, cattolici, ortodossi, riformati e anglicani si erano dati regole comuni di collaborazione, con l’avvertenza che essa «non ha carattere magisteriale o dogmatico, né è giuridicamente vincolante ai sensi del diritto ecclesiastico». Si sono moltiplicati i campi d’intervento, dalla pace alle migrazioni, dalle nuove tecnologie alle questioni giovanili, così come gli auspici, tra cui quello espresso nell’impegno delle Chiese «a continuare a progredire verso la reciproca ospitalità eucaristica». Pur sapendo che, per i cattolici, la materia è disciplinata dal canone 844 del Codice di diritto canonico, che consente l’amministrazione di determinati sacramenti ai cristiani non cattolici soltanto a precise condizioni.

Vi è poi l’impegno a valorizzare il ruolo della donna nella Chiesa, sottoscritto da confessioni e comunità ecclesiali che ammettono le donne al ministero ordinato (i riformati e gli anglicani) e da altre che lo escludono (i cattolici e gli ortodossi). In che modo tale auspicio debba concretizzarsi non emerge dal testo. Insomma, molti impegni ma, alla fine, nessun obbligo. In tutto il documento non compaiono mai le parole Ucraina e Russia. Va tenuto presente che il Patriarcato di Mosca, cui fa capo una quota largamente maggioritaria dei fedeli ortodossi nel mondo, non era al tavolo.

Sempre in campo ecumenico, la Chiesa evangelica luterana di Baviera ha dato notizia che, a partire dal gennaio 2027, la distinzione tra la benedizione delle coppie dello stesso sesso e la celebrazione del matrimonio delle coppie eterosessuali apparterrà definitivamente al passato. Il Sinodo riunito ad Amberg ha infatti approvato a maggioranza una nuova disciplina ecclesiastica: sebbene i pastori possano rifiutarsi di celebrare il matrimonio delle coppie omosessuali, sono tenuti a individuare un altro ministro di culto che possa officiare il rito. Il vescovo regionale (Landesbischof) Christian Kopp e il consigliere ecclesiastico superiore (Oberkirchenrat) Florian Baier hanno espresso soddisfazione e ringraziato il Sinodo per aver dato prova di un «parlamentarismo vissuto», sottolineando come vi sia «unità di intenti su come portare lo spirito di Gesù alle persone». Al di là della materia trattata, non sono in pochi a chiedersi se proprio il metodo del «parlamentarismo vissuto» non si prospetti come l’esito ultimo e compiuto del «cammino sinodale» in corso nella Chiesa cattolica.