TRAVAGLI DEMOCRATICI

Lo Russo, regista senza ribalta.

Il Pd schiera i suoi sindaci

Alla convention di Verona il primo cittadino di Torino coordina i lavori e contribuisce alla costruzione del programma del centrosinistra. Schlein punta sugli amministratori per la sfida del 2027, Bonaccini li vuole anche nelle liste per il Parlamento

Il microfono è quasi sempre nelle sue mani, un po’ meno i riflettori. Nella due giorni veronese degli amministratori del Pd Stefano Lo Russo ha esercitato con diligenza il suo ruolo di portavoce nazionale dei sindaci dem, dividendo con Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del partito, la conduzione di “Il futuro abita qui”, l’appuntamento concluso oggi da Elly Schlein. Ha dato la parola, richiamato gli oratori al rispetto dei tempi, illustrato le modalità dei lavori. Una posizione di indubbia visibilità, anche se in politica non necessariamente chi tiene il microfono detta la linea.

A Verona il Pd ha messo in mostra quello che probabilmente è il suo principale patrimonio politico nella lunga marcia verso le elezioni del 2027: una classe dirigente che amministra gran parte delle maggiori città italiane e che, a differenza dei vertici nazionali della coalizione, è già riuscita a sperimentare formule di alleanza anche assai larghe. Dal sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi a quello di Roma Roberto Gualtieri, dalla genovese Silvia Salis al padrone di casa Damiano Tommasi, che ancora non ha sciolto le riserve sulla propria ricandidatura. Personalità con un peso politico e mediatico non necessariamente proporzionale agli incarichi di partito.

L’antico “nemico”

A Lo Russo ha tributato un particolare ringraziamento Davide Baruffi, responsabile degli Enti locali del Nazareno. Singolare attestazione di riconoscenza, considerando i trascorsi: cinque anni fa la ditta Taruffi&Baruffi, come l’aveva ribattezzata lo Spiffero (l’altro è Igor Taruffi, oggi responsabile dell’Organizzazione del Pd, uno dei più stretti collaboratori di Schlein), lavorava alla costruzione di un’alleanza con i grillini a Torino, puntando sull’allora rettore del Politecnico Guido Saracco e ostacolando la candidatura di Lo Russo. Ironia della sorte: oggi Baruffi ringrazia il sindaco e Saracco si candida contro di lui e contro il Pd.

In verità, si è trattato di un riconoscimento più organizzativo che politico. Assai più esplicito il presidente del partito Stefano Bonaccini nell’auspicare che le prossime liste per il Parlamento siano più ricche di amministratori che hanno dimostrato di saper vincere nei territori mentre il partito perdeva a livello nazionale.

Sicurezza con giudizio

Il sindaco di Torino ha affidato soprattutto alle dichiarazioni alle agenzie di stampa il suo contributo politico. Il tema è quello della sicurezza, sul quale il Pd sta cercando di recuperare il terreno ceduto per anni alla destra. «La sicurezza è tra le priorità del Paese, chi più degli amministratori può saperlo, visto che sono in prima fila di fronte ai bisogni dei cittadini che citofonano sempre alla porta del sindaco per risolvere problemi che, spesso, non sono nemmeno dei sindaci ma di altri».

Lo Russo chiede più uomini delle forze dell’ordine per il controllo del territorio, ma insiste sulla necessità di accompagnare questi interventi con la rigenerazione urbana, i servizi sanitari e quelli per le dipendenze e il disagio psichico. E sposta l’accento sulla sicurezza sociale: salari bassi, perdita del potere d’acquisto, invecchiamento della popolazione e difficoltà della sanità pubblica.

Curiosamente, parole più nette sul tema dell’ordine pubblico sono arrivate da Bonaccini, che ha invitato il suo partito «a non avere paura della parola repressione», da coniugare con prevenzione e integrazione. Un passaggio che a Torino, reduce dall’ennesima stagione di occupazioni e violenze di piazza, avrebbe avuto un certo significato se pronunciato dal suo sindaco.

L’alternativa dei municipi

Dai sette tavoli di lavoro – casa, transizione verde, welfare e salute, giovani, mobilità, legalità e sicurezza, riforme – uscirà un contributo al programma di governo del centrosinistra. È questa la missione che Lo Russo ha illustrato alla platea e che Schlein ha fatto propria nelle conclusioni, indicando negli amministratori i protagonisti della battaglia elettorale contro il centrodestra.

La segretaria ha attaccato il governo per i tagli agli enti locali, al trasporto pubblico e ai servizi, ha chiesto il ripristino del fondo per gli affitti e un grande piano di edilizia popolare, ha insistito sulla necessità di offrire ai giovani opportunità di lavoro e condizioni per restare nei propri territori. Non è mancato l’affondo contro il presidente del Senato Ignazio La Russa per le sue dichiarazioni sulla Consulta e sulla legge elettorale.

Una dimensione nazionale

Per Lo Russo, alla vigilia della campagna per la riconferma a Palazzo Civico, l’incarico di portavoce dei sindaci dem costituisce un’occasione per accreditarsi oltre i confini torinesi. Una funzione che gli garantisce frequentazioni e interlocuzioni ai massimi livelli del partito, anche se finora non sembra essersi tradotta in una particolare riconoscibilità politica nazionale.

Mentre una Salis, pur senza tessera del Pd, alimenta le fantasie di una parte del centrosinistra e un Manfredi dispone del peso istituzionale dell’Anci, il primo cittadino di Torino continua a interpretare con discrezione il suo ruolo. A Verona ha dimostrato di saper coordinare i sindaci del Pd. Resta da capire quanto il Pd, al di là del coordinamento, punti sul sindaco di Torino.