Ora!, sostegno a Saracco per amministrative a Torino

Ora! Piemonte ufficializza il sostegno alla candidatura di Guido Saracco a sindaco di Torino. La decisione è stata presa all'unanimità dall'assemblea regionale del partito. "Saracco non è espressione di un partito politico, ma il perimetro valoriale da lui delineato e il suo percorso professionale incarnano, in questa competizione elettorale, le ragioni per cui Ora! è nata e il contributo che intende offrire alla politica torinese", sottolinea il coordinatore regionale Riccardo Sandretto. "La sua candidatura rappresenta l'unica alternativa innovativa e competitiva alla destra e alla sinistra in città: un progetto fondato su un metodo pragmatico, sull'analisi rigorosa dei problemi di Torino e orientato al rinnovamento politico, all'innovazione sociale e tecnologica e al rilancio economico", aggiunge. "Forti di oltre 500 iscritti in città, in larga parte under 35, intendiamo contribuire non soltanto alla definizione delle priorità programmatiche, ma anche alla vitalità di una campagna elettorale capace di coinvolgere le giovani generazioni, il mondo delle professioni e le migliori competenze della società civile", conclude Sandretto.