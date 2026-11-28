In centinaia ai funerali del titolare ucciso nel suo pub a Torino

Centinaia di persone hanno dato oggi a Torino l'ultimo saluto a Franco Zangari, titolare dello storico pub Manhattan, ucciso venerdì scorso. Prima dei funerali al tempio crematorio del cimitero Monumentale, il corteo funebre ha fatto tappa davanti al locale di via Giachino, aperto da Zangari nel 1989. Ad accogliere il feretro fiori, fumogeni e decine di bottiglie di birra. 'Franco per sempre nel nostro cuore' e 'Ciao Franco', le scritte sugli striscioni, accanto al titolo di una canzone di Pino Daniele, 'Je sto vicino a te'. Da una settimana davanti alle serrande abbassate del pub si accumulano biglietti, fotografie, bottiglie e lumini lasciati in ricordo del titolare. Tra gli omaggi anche un cappello di paglia, come quelli che Zangari era solito indossare nel locale. Per l'omicidio è in carcere Daniele Leo, 44 anni a dicembre, cameriere del pub, accusato di omicidio volontario.