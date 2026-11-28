In piazza a Torino per la Palestina, contro riarmo e carovita

Si sono ritrovati in alcune centinaia questo pomeriggio in piazza Castello, a Torino, per dare vita a un nuovo corteo per la Palestina, contro il riarmo e il carovita. 'Il genocidio parte da qua: fuori la guerra dalla nostra città', si legge su uno degli striscioni portati in piazza dai manifestanti. Come è stato ricordato al microfono, si tratta dell'ottava settimana di mobilitazione in città "contro il governo, per la Palestina e per l'Italia". Alla manifestazione, promossa dal coordinamento Torino per Gaza, con Torino è contro il Riarmo e Torino in Piazza, aderiscono anche gli studenti. Il percorso del corteo prevede il passaggio in via Pietro Micca, via Milano e corso Regina Margherita fino a Porta Palazzo, per poi proseguire lungo corso Regina Margherita, corso San Maurizio e lungo Po Cadorna e concludersi in piazza Vittorio Veneto. Gtt, il Gruppo torinese trasporti, ha annunciato possibili deviazioni e rallentamenti delle linee di bus e tram.