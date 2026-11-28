ALTA TENSIONE

Askatasuna occupa la bocciofila.

Blitz degli autonomi al Michelotti

Il corteo pro Pal devia dal percorso autorizzato, attraversa il Po e si impossessa di un impianto sportivo per il quale è già in corso l'assegnazione. A un anno dallo sgombero di corso Regina, gli antagonisti cercano una nuova sede. Marrone: "Sgombero immediato"

Dalla guerriglia urbana al gioco delle bocce. Sgomberati da corso Regina Margherita, gli autonomi di Askatasuna hanno attraversato il Po per mettere le mani su un altro immobile pubblico. Poco dopo le 18 di oggi, sabato 28 novembre, hanno occupato l’ex bocciofila Sis, al parco Michelotti, in corso Casale 21/A. A meno di un anno dallo sgombero della storica sede, gli antagonisti tentano di piantare nuovamente la bandierina in un pezzo di città. E ancora una volta a farne le spese rischiano di essere i cittadini.

Palestina, guerra, riarmo e carovita: il consueto assortimento di motivi della protesta, giunta all’ottavo fine settimana di mobilitazione. Circa 700 i manifestanti scesi in piazza su iniziativa dei coordinamenti “Torino per Gaza”, “Torino è contro il riarmo” e “Torino in piazza”, le diverse insegne sotto le quali si ritrova buona parte della galassia antagonista torinese, affiancata dai collettivi studenteschi.

Il corteo a tappe

Prima tappa davanti alla sede dell’Associazione Italia-Israele, in via Pietro Micca, dove è in programma per il 2 dicembre la presentazione di un libro. Poi i cori contro il sindaco Stefano Lo Russo, reo, secondo gli antagonisti, di aver conferito la cittadinanza onoraria a due poliziotti dopo le violenze del 31 gennaio.

Attraversati Porta Palazzo e corso San Maurizio, il corteo avrebbe dovuto concludersi in piazza Vittorio Veneto. Invece, al grido di “Blocchiamo tutto”, i manifestanti hanno imboccato il ponte della Gran Madre, provocando ulteriori disagi alla circolazione, per dirigersi verso il parco Michelotti.

Altro che spazio abbandonato

«Ci siamo riappropriati di uno spazio per continuare a discutere di riarmo e carovita», hanno annunciato gli occupanti, promettendo concerti, musica dal vivo e una permanenza per tutta la notte e oltre, finché sarà loro possibile. A chiarire le intenzioni degli antagonisti è il coordinamento “Torino è contro il riarmo”, che sui social annuncia la nascita di «un nuovo spazio in città per potersi coordinare a partire da questo periodo di mobilitazione contro riarmo e carovita». Un luogo, spiegano, destinato ai giovani, alle idee e alle proposte per «organizzarsi e lottare». L’obiettivo, dunque, sembra essere quello di insediare un nuovo centro di aggregazione politica in un immobile pubblico, sottraendolo alla destinazione sportiva prevista dalla Circoscrizione.

Peccato che quello spazio, di cui gli antagonisti si arrogano il diritto di disporre, abbia già una destinazione e possa presto tornare a essere utilizzato. La bocciofila era in attività fino al dicembre dello scorso anno. Dal primo gennaio, con la restituzione delle chiavi da parte degli anziani gestori, la Circoscrizione 8 si è adoperata per trovare nuovi concessionari. Andata deserta una prima manifestazione di interesse, il 20 novembre ne è stata pubblicata una seconda, in scadenza l’11 dicembre, per la quale sono già pervenute alcune proposte.

Il presidente della Circoscrizione, Massimiliano Miano, chiede lo sgombero immediato: «Questo è un impianto strategico con una valenza sportiva e deve rimanere tale». Da domani prenderà contatto con le forze dell’ordine.

La prova per Palazzo Civico

«Auspico lo sgombero immediato per evitare che la mala pianta di Askatasuna rimetta radici», afferma il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone (FdI), chiedendo all’amministrazione comunale di interrompere ogni forma di dialogo e copertura istituzionale nei confronti degli antagonisti.

Appena una settimana fa gli autonomi avevano celebrato i trent’anni del centro sociale con una festa in piazza Santa Giulia, nonostante le diffide della Questura agli artisti, culminata in una notte di scontri con le forze dell’ordine, tra lanci di bottiglie, fuochi d’artificio, idranti e lacrimogeni. Una trentina gli antagonisti identificati dalla Digos in relazione ai disordini dello scorso fine settimana.

Mentre Palazzo Civico sta ancora decidendo che cosa fare dello stabile di corso Regina Margherita 47, gli ex occupanti si sono già portati avanti. Sarebbe opportuno che, per una volta, a muoversi con altrettanta solerzia fossero le istituzioni. Senza aspettare altri trent’anni per restituire ai torinesi una bocciofila.