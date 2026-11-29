ASSETTO ISTITUZIONALE

Sindaci metropolitani scelti dai cittadini. Ma la riforma ha i mesi contati

Il governo estende alle ex Province dei grandi capoluoghi, tra cui Torino, il meccanismo elettorale previsto per gli altri enti di area vasta. Piantedosi apre a ripensamenti in Parlamento. Difficile però completare l'iter prima delle Politiche del 2027

Non più due poltrone con una sola scheda. Se mai vedrà la luce la riforma con cui il governo si propone di archiviare la legge Delrio, anche i cittadini delle Città metropolitane potrebbero essere chiamati a scegliersi il proprio sindaco. Una novità infilata in extremis nel disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri, e che già rischia di essere sacrificata durante il percorso parlamentare. Sempre ammesso che quest’ultimo abbia il tempo di svilupparsi nei pochi mesi che separano il governo di Giorgia Meloni dalla conclusione della legislatura.

Nella versione del provvedimento che aveva ottenuto l’intesa con le rappresentanze degli enti locali non figurava l’elezione diretta dei sindaci metropolitani. A confermarlo è lo stesso ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale ammette che quella previsione «non faceva parte del testo ultimo che era stato soggetto all’intesa». La modifica è maturata durante il Consiglio dei ministri, dove si è deciso di estendere alle Città metropolitane il principio già concordato per le Province. Ma il titolare del Viminale lascia aperta la possibilità che il Parlamento torni sui suoi passi, cancellando la novità appena introdotta.

L’anomalia incostituzionale

Se per le Province si tratta di ripristinare il sistema precedente alla Delrio, per le Città metropolitane verrebbe introdotto un modello di governo inedito. E proprio Torino rappresenta uno dei casi più emblematici delle storture dell’attuale ordinamento. Un territorio di oltre 2,2 milioni di abitanti, distribuiti in 312 Comuni, il cui vertice viene di fatto scelto esclusivamente dagli elettori del capoluogo. Nel 2021, votando per Stefano Lo Russo, i torinesi hanno deciso anche chi dovesse amministrare l’ente che si occupa delle strade del Canavese e delle scuole superiori del Pinerolese.

A sollevare la questione era stata nel dicembre del 2021 anche la Corte costituzionale, con la sentenza numero 240, sollecitando un intervento del legislatore a garanzia della rappresentanza democratica. La stessa Delrio contempla la possibilità dell’elezione diretta, subordinandola però a condizioni assai complesse, tra cui, nel caso torinese, la suddivisione del capoluogo in più Comuni, oltre all’approvazione di una legge elettorale nazionale.

Il ritorno delle poltrone

La partita interessa, naturalmente, anche gli apparati dei partiti. Il ritorno delle giunte provinciali, oltre all’elezione popolare dei presidenti e dei consiglieri, rimetterebbe in circolazione oltre un migliaio di incarichi politici. Per le Province il testo prevede un sistema elettorale a turno unico, con un robusto premio di maggioranza, pari almeno al 60 per cento dei seggi.

L’aspetto più rilevante per i cittadini resta tuttavia quello della restituzione di funzioni e risorse a enti che in questi dodici anni hanno subito una drastica cura dimagrante, pur mantenendo competenze onerose come la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici. Il disegno di legge interviene anche sull’organizzazione amministrativa, sul personale, sulle forme associative tra Comuni e sui meccanismi di prevenzione del dissesto finanziario.

Appuntamento al 2029

Quella del superamento della Delrio è una battaglia che la Lega conduce da anni, senza aver trovato finora grande entusiasmo negli alleati. Non a caso, come raccontato nei giorni scorsi dallo Spiffero, lo stesso capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari aveva accompagnato la soddisfazione per l’iniziativa governativa con una prudente valutazione dei tempi necessari alla sua realizzazione.

A indicare un possibile orizzonte è il presidente dell’Upi, Unione delle Province italiane, Enzo Lattuca, che punta a far coincidere le prime consultazioni con le elezioni europee del 2029, prevedendo nel frattempo un risanamento delle finanze provinciali.

Dieci anni dopo il referendum costituzionale che bocciò il progetto renziano di soppressione delle Province, il governo si accinge dunque a correggere una riforma che di quel progetto costituiva l’anticipazione. Prima occorrerà approvare la legge delega, poi scrivere e varare i decreti legislativi. Con le Politiche del 2027 alle porte e un nuovo motivo di contesa rappresentato dalle Città metropolitane, è assai improbabile che questa maggioranza riesca a completare l’opera. Più che una riforma dell’attuale legislatura, quella licenziata da Palazzo Chigi rischia di essere già un capitolo del programma elettorale della prossima.