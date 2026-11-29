Auto ribaltata, feriti quattro giovani

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamane nel Torinese. Secondo le prime informazioni raccolte, erano a bordo della stessa auto, che si è ribaltata. Tre ventenni sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco, uno in codice rosso e due in codice verde. Un altro ragazzo, di 19 anni, è stato portato al Cto in codice giallo. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 6 sull'autostrada Torino-Milano, all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese, direzione Milano. Sul posto il 118 di Azienda Zero e le forze dell'ordine. In base a una prima ricostruzione, si è trattato di un incidente stradale autonomo. L'auto su cui viaggiavano i quattro giovani, una Fiat Grande Punto, si è ribaltata senza l'intervento di altri veicoli. Il ventenne trasportato in codice rosso non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia stradale.