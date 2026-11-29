Lo Russo, da Torino altri 15 autobus verso Kharkiv

Altri quindici autobus da Torino partiranno verso Kharkiv, in Ucraina, per contribuire alla ripartenza del trasporto pubblico della città. "Un aiuto concreto, che - scrive il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un post sui social - nasce dalla scelta di dare una seconda vita a mezzi che sarebbero stati dismessi e che oggi contribuiscono a fare la differenza nella quotidianità di tantissime persone". "Un impegno che - aggiunge il primo cittadino - abbiamo preso e portato avanti grazie alla collaborazione tra Gtt, le istituzioni italiane e ucraine e le rispettive Ambasciate. I quindici autobus si uniranno agli altri già arrivati e attualmente in servizio nella città ucraina: in totale saranno 55 i mezzi inviati a Kharkiv". "Torino - conclude Lo Russo - continuerà a sostenere la comunità di Kharkiv, il sindaco Ihor Terekhov e il popolo ucraino. Perché la solidarietà si dimostra con i fatti, con la continuità e con la capacità di essere vicini a chi affronta ogni giorno le conseguenze della guerra".