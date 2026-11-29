Pichetto, vigilia di esplosione domanda di energia elettrica

"Elettrico significa anche decarbonizzare. Siamo, infatti, alla vigilia di un'esplosione della domanda di energia elettrica. Fortunatamente, abbiamo in Italia tra le reti a terra migliori d'Europa. La sfida è quella della transizione, spingendo sulle rinnovabili". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, intervenuto a Casale Monferrato (Alessandria) a un confronto sulle sfide energetiche del Paese organizzato da Forza Italia. Nell'occasione dell'evento 'Energia per il Futuro', svoltosi ieri pomeriggio, si è parlato anche di nucleare - dalle prospettive di nuova generazione ai piccoli reattori - e di biocarburante. "Quella del biocarburante è una battaglia di merito che - assicura il ministro - stiamo conducendo in Europa".