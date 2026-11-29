ECONOMIA DOMESTICA

Stellantis ora rivuole la Marelli. Ritorno col rischio spezzatino

Sette anni dopo la cessione per 5,8 miliardi, il gruppo di Elkann tratta per rilevare il ramo delle sospensioni. L'obiettivo è mettere in sicurezza le forniture. Incerto il futuro di Venaria e delle altre attività torinesi, che occupano 1.800 addetti. Martedì vertice al ministero

Per quasi un secolo è stato il matrimonio tra due grandi dinastie dell’industria italiana, gli Agnelli e i Marelli. Poi il divorzio, celebrato nel nome della finanza e della concentrazione sul core business automobilistico. Ora, a sette anni di distanza, Stellantis potrebbe ricomprarsi almeno un pezzo della Magneti Marelli, ceduta ai giapponesi quando ancora il gruppo si chiamava Fca.

Un’operazione che, al di là del suo significato simbolico, potrebbe avere una solida ragione industriale: riportare all’interno del gruppo produzioni strategiche, riducendo la dipendenza da fornitori esterni. A Torino, tuttavia, il possibile ritorno in famiglia è accompagnato dal timore che a rientrare siano soltanto i gioielli, lasciando al loro destino fabbriche, tecnologie e lavoratori.

Tre fabbriche nel mirino

Avviata ben prima che il Fatto ne desse notizia, la trattativa sarebbe entrata nel vivo proprio nelle ultime settimane, sebbene l’indiscrezione non abbia ancora trovato conferma ufficiale da parte delle due società. Che tra Marelli e Stellantis sia in corso un negoziato è però emerso anche negli incontri tra la multinazionale della componentistica e le organizzazioni sindacali. Del resto, già il 25 giugno scorso Bloomberg aveva riferito delle trattative per l’acquisizione del ramo delle sospensioni da parte di Stellantis e del contemporaneo interessamento di Nissan per le attività giapponesi legate alla strumentazione di bordo.

Nel mirino del gruppo guidato da Antonio Filosa c’è il comparto delle sospensioni, con gli stabilimenti di Rivalta, Melfi e Sulmona. La logica dell’operazione è quella dell’integrazione verticale: assicurarsi la disponibilità di componenti indispensabili alla produzione delle vetture, sottraendoli alle incognite della ristrutturazione finanziaria del fornitore. Proprio nei giorni scorsi, secondo quanto appreso da varie fonti, sarebbe stata Marelli a non consegnare le centraline necessarie alla produzione della Pandina a Pomigliano e della 500 ibrida a Mirafiori. Un componente mancante, anche di valore relativamente modesto rispetto a quello della vettura, può tenere ferma un’intera fabbrica.

La storia di un secolo

C’è una curiosità nella vicenda: la Magneti Marelli nacque proprio per affrancare l’industria automobilistica italiana dalla dipendenza da un fornitore straniero, la tedesca Bosch. Era il 1919 quando la Fiat di Giovanni Agnelli ed Ercole Marelli costituirono, con una partecipazione paritaria, la Fabbrica italiana Magneti Marelli, con il primo stabilimento a Sesto San Giovanni. Nel 1967 l’intero capitale passò alla Fiat e nel 2002 il gruppo torinese riunì nella Magneti Marelli Holding tutta la componentistica rimasta in suo possesso.

Un pezzo significativo della storia industriale subalpina è confluito nella società: basti pensare alla Carello, nata come produttrice di lampade per carrozze e acquisita nel 1988, cui si deve la realizzazione, nel 1912, del primo faro elettrico in Europa. Una tradizione di eccellenza tecnologica che rende ancora più amara la prospettiva della dismissione delle produzioni legate all’illuminazione.

Dalla fabbrica ai fondi

Annunciata nell’ottobre 2018 e perfezionata il 2 maggio 2019, la cessione di Magneti Marelli fruttò a Fca 5,8 miliardi di euro, consentendo anche una generosa distribuzione straordinaria di dividendi agli azionisti. Ad acquistarla fu la holding di Calsonic Kansei, gruppo giapponese controllato dal fondo americano Kkr. L’ambizione era quella di creare un colosso mondiale della componentistica indipendente dai singoli costruttori.

Le cose sono andate diversamente. Dai circa 10 mila dipendenti italiani dell’epoca della vendita si è scesi a circa 6 mila. L’11 giugno 2025 Marelli ha fatto ricorso al Chapter 11 negli Stati Uniti, la procedura che consente di ristrutturare il debito continuando l’attività produttiva. All’epoca l’indebitamento ammontava a circa 4,9 miliardi di dollari. Tra i principali creditori non bancari figurano proprio Stellantis e Nissan, i due costruttori da cui hanno avuto origine le società confluite nell’attuale gruppo.

Su Venaria si spengono i fari

Il prezzo dell’operazione, almeno in termini industriali, potrebbe pagarlo lo storico stabilimento di Venaria Reale, dove, secondo le indiscrezioni, nel 2028 cesserebbero le produzioni dei sistemi di illuminazione e dei relativi stampi. Stellantis sarebbe disponibile ad assorbire diverse centinaia di operai, destinandoli eventualmente a Mirafiori, mentre per il personale della ricerca e sviluppo si ipotizza il trasferimento in un’altra sede di Marelli.

“Questa operazione potrebbe portare benefici esclusivamente alle realtà di Marelli che sono monocommittenti di Stellantis, ma il rischio più grosso è la prospettiva di uno spezzatino industriale per le restanti aree produttive torinesi, che occupano circa 1.800 lavoratori”, avvertono Luigi Paone e Cinzia Pepe, rispettivamente segretario generale e componente della segreteria provinciale della Uilm.

E anche l’eventuale ricollocazione a Mirafiori è tutta da decifrare. Alle Carrozzerie, dopo cinque settimane consecutive di cassa integrazione tra ottobre e novembre, è già prevista un’altra sospensione dell’attività a inizio dicembre. Dalle linee della 500 elettrica e ibrida usciranno quest’anno circa 55 mila vetture, contro le 100 mila inizialmente previste. Per il 2027 l’obiettivo sarebbe di 90 mila unità, anche grazie all’introduzione della meno costosa batteria al litio-ferro-fosfato (Lfp) per la versione elettrica. Intanto a dicembre scadono circa 400 contratti a termine.

Una buona operazione, per chi?

Riportare nel perimetro di Stellantis una parte della componentistica non sarebbe affatto un’operazione nostalgica. In un settore alle prese con tensioni geopolitiche, dazi e difficoltà di approvvigionamento, il controllo diretto di alcune produzioni può rappresentare un vantaggio competitivo. Tanto più se i fornitori lavorano quasi esclusivamente per un unico costruttore. Naturalmente molto dipenderà dal prezzo dell’acquisizione e dagli investimenti necessari.

Per Torino sarebbe certamente una buona notizia il consolidamento delle attività di Rivalta, assai meno la perdita di un altro presidio produttivo e tecnologico come Venaria. Salvaguardare i posti di lavoro trasferendo gli operai è importante, ma non equivale a salvaguardare il patrimonio industriale di un territorio, fatto anche di competenze ingegneristiche, brevetti, laboratori e capacità progettuali.

Martedì 1° dicembre, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Marelli è attesa alla presentazione del piano industriale. L’8 dicembre è invece in calendario l’udienza per l’omologazione del piano di riorganizzazione presso il tribunale del Delaware. Due appuntamenti decisivi per conoscere il futuro dell’azienda.

Il fatto che Stellantis consideri oggi strategico ricomprare ciò di cui Fca aveva ritenuto conveniente disfarsi meriterebbe, nel frattempo, qualche riflessione sulle scelte industriali dell’ultimo decennio.