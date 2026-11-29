Non si vive di estremismo

Ma come si può costruire una prospettiva politica, una cultura di governo, un programma serio e credibile se prevalgono sistematicamente l’estremismo, il massimalismo, il radicalismo e in ultima analisi, ma non per ordine di importanza, anche e soprattutto il populismo? Come si può essere affidabili, sul terreno democratico e della concreta cultura di governo, se prevalgono quelle derive che minano alla radice la qualità della nostra democrazia, la credibilità delle nostre istituzioni democratiche e la stessa efficacia dell’azione di governo?

Si tratta di domande, credo legittime, che emergono da ciò che concretamente caratterizza il confronto politico nel nostro Paese. E lo dico anche a prescindere dalla mia storica cultura politica di matrice cattolico popolare e sociale e democratico cristiana. E cioè, per svariati decenni abbiamo preso atto che nel nostro Paese “si vinceva al centro” ma, soprattutto, si “governava dal centro”. E non si trattava solo di slogan banali, grigi e un po’ retorici. Perché “governarne dal centro” significava mettere in campo la capacità da sapere comporre interessi diversi e contrapposti, di varare programmi che sapevano indicare una visione di futuro senza essere prigionieri degli umori e delle richieste demagogiche della piazza e in ultimo, ma non per ordine di importanza, di avere quella risorsa aggiuntiva che un tempo si chiamava “progetto di società”.

Insomma l’esatto opposto di tutto ciò che è anche solo lontanamente riconducibile al massimalismo, al radicalismo e all’estremismo. È appena sufficiente, al riguardo, registrare ciò che capita oggi nel cosiddetto “campo largo”. Attorno al tema di come tassare di più e meglio gli italiani se la coalizione di sinistra e progressista andrà al governo dopo avere vinto le elezioni - che è diventato ormai il tema che occupa le giornate dei vari partiti che compongono questa alleanza - c’è una rincorsa continua ad essere sempre “il più puro”, come ricordava in tempi non sospetti il vecchio leader socialista Pietro Nenni. Una rincorsa ad essere il più radicale, il più massimalista e il più estremista - che, tra l’altro, è una costante ideologica che nella sinistra è sempre esistita sin dalle sue origini storiche - che non solo indebolisce qualsiasi cultura di governo ma, al tempo stesso, contribuisce ad impoverire la stessa cultura democratica.

È di tutta evidenza che un atteggiamento di questo genere stimola ed incentiva una risposta politica altrettanto radicale e massimalista. E non è un caso che, fatta salva la “postura di governo” della premier Giorgia Meloni, la stessa alternativa politica e culturale del centro destra è quella di costruire una coalizione che fa proprio del massimalismo e del radicalismo la sua cifra essenziale. Ed è proprio alla luce di questa concreta ed oggettiva considerazione che poi cresce, e si consolida, la deriva degli “opposti estremismi” o degli “opposti populismi” come si definisce con un linguaggio più moderno e contemporaneo. A questa deriva, ieri come oggi la sostanza non cambia affatto, si può rispondere solo con le armi della politica democratica, liberale e soprattutto di natura costituzionale. Perché, e anche su questo versante la differenza tra la prima repubblica e il contesto politico attuale non cambia, senza il recupero di una vera e credibile cultura di governo non solo esponiamo la nostra democrazia al rischio di una progressiva dissoluzione ma si mette in discussione la stessa possibilità di governare un paese complesso ed articolato come il nostro. Forse è bene pensarci prima che sia troppo tardi.