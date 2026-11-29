TorinoFilmLab, assegnati 214.500 euro a film e serie tv

Tre giorni di incontri, 350 professionisti internazionali e circa 900 appuntamenti tra autori, produttori e potenziali partner. Si chiude così la 19/a edizione del Tfl Meeting Event, il mercato di coproduzione organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema, che anche quest'anno ha trasformato Torino in un punto di riferimento per l'industria audiovisiva internazionale. Nel corso del 2026, 117 autori, registi e produttori provenienti da 36 Paesi hanno sviluppato, con il supporto dei tutor del Tfl, 50 progetti tra film e serie televisive. Le opere sono state presentate durante il Meeting Event, con l'obiettivo di favorire nuove collaborazioni e opportunità di coproduzione. Sono stati assegnati 18 premi per un valore complessivo di 214.500 euro, destinati a sostenere lo sviluppo e la produzione dei progetti. Tra i riconoscimenti principali, i due Tfl Production Awards da 40.000 euro ciascuno sono andati a 900 Tons di Daniel Soares e Unfinished Painting di Catarina Vasconcelos, entrambi portoghesi. Il Tfl Co-Production Award da 50.000 euro è stato invece assegnato a Star Girls della regista malese Chee Sum Chia. Per le serie televisive, i due SeriesLab Development Awards da 10.000 euro sono stati attribuiti a Rent-A-Gran, progetto belga di Domien Huyghe e Camille Ghekiere, e Tomorrow I Will della spagnola Eva Vázquez de Reoyo. Tra gli altri riconoscimenti, il ComedyLab Award è andato a The 20-Year Curse di Naomi Ko, mentre l'Eurimages Co-Production Development Award da 20.000 euro ha premiato The Pessoptimists di Abdallah Alkhatib, progetto palestinese prodotto in Francia. Spazio anche alla sostenibilità, con il Tfl White Mirror Award assegnato a King of Vegetables di Arjun Talwar e tre Green Filming Awards destinati a progetti impegnati nell'adozione di pratiche ecologiche durante le riprese. Durante la manifestazione è stata inoltre annunciata l'istituzione dell'Agustina Chiarino Grant, una borsa di studio che coprirà metà della quota di partecipazione al programma Green Narratives 2027 per un progetto o uno Story Editor Trainee proveniente dall'America Latina.