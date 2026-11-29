Anm, "questo è il congresso della rinascita"

"La frattura referendaria ha lasciato dei segni, ma questo è il congresso della rinascita, della ripartenza, non abbiamo mai smesso di avere voglia di confrontarci, di dialogare. Vorremmo farlo con una politica che non attacchi le decisioni del giudiziario, che provi a rispettarle anche quando non gli piacciono perché ne va, come ho già detto, della tenuta del tessuto istituzionale e della tutela delle garanzie di tutti i cittadini". Così Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm, parlando a margine al termine del congresso che si è svolto a Napoli.