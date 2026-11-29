Controlli movida a Torino, identificate 171 persone

Identificate 171 persone a Torino nell'ambito di una operazione di controllo straordinario del territorio nelle zone della movida. Il dato è stato reso noto dalla questura e riguarda il fine settimana. Le verifiche, in attuazione di una ordinanza del questore Massimo Gambino, si sono svolte in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nell'area compresa tra piazza Vittorio, Borgo Rossini e piazza Carlina. I controlli, predisposti in relazione a quanto condiviso dai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono stati finalizzati alla "prevenzione di eventuali turbative dell'ordine pubblico - si legge in una nota - e di qualsiasi condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza delle persone come l'accensione di fuochi pirotecnici e fumogeni". Nel corso dei controlli, due giovani sono stato sanzionati amministrativamente per il possesso di modiche quantità di droga. Entrambi sono stati trovati in possesso di hashish. Una terza persona è stata sanzionata per atti contrari alla pubblica decenza. Un giovane, invece, è stato denunciato a piede libero per falsità materiale, per il possesso di un documento di identità privo di chip. Sono sei gli esercizi pubblici controllati, uno dei quali sanzionato.