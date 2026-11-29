Pnrr. Fornaro (Pd): il tempo è galantuomo

“Come ci ricorda un vecchio proverbio popolare «il tempo è galantuomo». Sono settimane che siamo inondati di foto e discorsi celebrativi in occasione dell’inaugurazione delle case di comunità. Noto con piacere che oggi tutti saltano sul carro della medicina territoriale, anche quelli che furono fortemente critici nei confronti dell’allora ministro della Salute, Roberto Speranza quando ne fece uno dei punti fondamentali della strategia di interventi del Pnrr per circa 2 miliardi di euro. E già perché queste case di comunità per la quasi totalità dei fondi sono state realizzate con i fondi del Pnrr a regia nazionale, con quelle risorse europee che guarda caso ci si dimentica di ricordare quasi che tutto arrivasse dalla Regione o dai bilanci delle Asl. È appagante per chi crede nella buona politica, infine, vedere come gli esponenti di Fratelli d’Italia si facciano belli con le foto durante le inaugurazioni delle case di comunità dimentichi di quando i loro rappresentanti in Parlamento Europeo votarono contro la scelta dell’Unione Europea del Next Generation Youth poi tradotta in Italia con il Pnrr. Se fosse stato per loro quelle case di comunità semplicemente non sarebbero mai state ristrutturate o costruite ex novo. Davvero il tempo sa essere galantuomo”. Lo scrive in una nota Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico.