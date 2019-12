Fassino dà la scossa a Iren

Il sindaco preme perché si mettano le basi per una grande multiutility del Nord: "progetto utile a tutto il Paese". Oggi cda della società energetica sul riassetto Edison-Edipower. Sorprese?

Dopo aver ricevuto da A2A una nuova proposta sul riassetto di Edison-Edipower, Iren ha formalmente convocato per questa mattina il proprio consiglio di amministrazione. La riunione segue quella della notte di martedì scorso, quando il vertice ha vincolato i propri manager a chiedere ulteriori garanzie ad A2A per il futuro di Edipower, evitando di votare direttamente il term sheet, l’intesa quadro con l’utility controllata da Milano e Brescia. Il fatto che sia stato convocato l’organo fa ritenere che il management di Iren ritenga quantomeno di avere gli elementi per andare ad una conta in consiglio. Per la decisione, serve una maggioranza di dieci consiglieri su tredici.



Insomma, il lieto fine non è ancora scritto ma i segnali per una conclusione positiva, anche per la “moral suasion” dei Comuni azionisti, non mancano. Dopo un estenuante braccio di ferro, culminato nella bocciatura due giorni fa della proposta di A2A, Iren e la multiutility lombarda potrebbero oggi trovare un accordo sulla governance della società di generazione elettrica che erediteranno dal riassetto di Edison e di cui saranno rispettivamente, secondo e primo azionista con il 21% e il 56% del capitale.



L’esito del cda non è scontato, dopo che ieri l’amministratore delegato, Roberto Garbati, aveva definito il nuovo accordo quadro su Edipower “un passo avanti” ma con “delle cose da rivedere”, tali da renderlo nel complesso ancora insoddisfacente. È però possibile che oggi Iren, magari con una decisione sofferta, getti il cuore oltre l’ostacolo e decida di non abbandonare il progetto Edipower, nato con la benedizione del ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera che si è impegnato a difendere l’italianità della società, quando le trattative tra italiani e francesi di Edf sul riassetto di Edison sembravano finite in un vicolo cieco. Anche perché per la permanenza di Iren tifano due dei Comuni azionisti delle società, quello di Milano (A2A) e quello di Torino (Iren), sostenitori della creazione di una grande multiutility del nord che potrebbe trovare proprio in Edipower il suo perno.



«Sono fiducioso che si possa arrivare ad una conclusione positiva» ha detto il sindaco di Torino, Piero Fassino, in quanto l’operazione rappresenta «un progetto industriale per l’intero Paese» e «perché può costituire un tassello nella costruzione di una grande società nel settore delle multiutility in sede nazionale ed europea». Dello stesso tenore la posizione dell’assessore al bilancio del Comune di Milano, Bruno Tabacci.