Sala Rossa, consiglieri al verde

L’altra faccia della casta. La crisi colpisce anche gli eletti di Palazzo Civico. Con l'uscita dal patto di stabilità indennità ridotte all'osso e in busta restano meno di mille euro al mese

AULA nella foto di Delia Gianti

“Povera casta!” canterebbe Franco Battiato, se capitasse in gita sotto la Mole. Perché ci sono occasioni in cui l’ossimoro è d’obbligo, come nel caso dei consiglieri comunali di Torino. Altro che indennità d’oro e top benefit, gli eletti della Sala Rossa non sono certo tra coloro che si arricchiscono grazie alla politica. Anzi.

L’ultima rasoiata al loro stipendio è arrivata proprio in questi giorni, quando gli uffici di Palazzo Civico hanno inviato a tutti gli amministratori torinesi la comunicazione ufficiale di quanto già si sapeva. L’uscita dal patto di stabilità provocherà una decurtazione del 30% sull’indennità. “Un bel colpetto” ammette un consigliere del Pd che fornisce la propria busta paga per fare chiarezza “e per evitare che si faccia di tutta l’erba un fascio”.

Il guadagno netto corrisponde a 1.479 euro, con un massimo di 19 sedute pagate (“e c’è chi ne fa di più”). Di questi, 112 finiscono al partito e, se il politico in questione ha altre retribuzioni derivanti dalla propria professione, versa ancora di tasse un’aliquota tra il 10 e il 20% sui restanti 1,367 euro. Facciamo una media e sottraiamo il 15%: il risultato sarà di 1.162 euro, sui quali da febbraio 2012 andrà applicata la decurtazione prevista per l’uscita dal patto. Il risultato sono 813 euro al mese per un impegno che prevede quattro mattine alla settimana in commissione, un pomeriggio e un’intera giornata (di solito il lunedì) per il Consiglio, che spesso finisce abbondantemente oltre l’ora di cena. E poi ci sono le riunioni dei gruppi, le telefonate, i Maalox. Altro che le laute prebende percepite dai nababbi di Palazzo Lascaris. “La vita del consigliere comunale è tutt’altro che dorata” ammettono molti dei diretti interessati. Sarà per questo che appena insediatisi in Sala Rossa, molti di coloro che sono rimasti fuori dal valzer della giunta avrebbero fatto carte false per un posto di sottogoverno.