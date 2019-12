Le strane reticenze leghiste sull’Asl 14

Il Carroccio del Verbano Cusio Ossola annulla, per la seconda volta, la conferenza stampa sul bilancio del commissario Cattrini. Che lascia l’incarico per andare in Africa

Raccontare balle se non è propriamente un’arte di certo richiede un po’ di accortezza, giusto per evitare di venire sbugiardati in men che non si dica. Come è capitato alla Lega Nord del Verbano Cusio Ossola che, per giustificare l’annullamento della conferenza stampa sul bilancio della locale Asl, ha addotto un malessere del commissario dell’azienda sanitaria, dottor Corrado Cattrini, medico in pensione e militante storico del Carroccio. Nulla di grave, per carità, la classica influenza stagionale. Peccato però che il dottor Cattrini fosse in piena salute come hanno potuto verificare i giornalisti di Azzurra Tv che l’hanno intercettato mentre si stava recando alla sede leghista a Verbania Intra per illustrare, come da programma, la situazione della sanità provinciale prima di abbandonare la poltrona per seguire la sua vocazione di pediatra missionario in Africa, precisamente a Beira, in Mozambico.

Ma oltre l’innegabile figuraccia rimediata dai dirigenti del partito di Bossi e la comprensibile irritazione dei cronisti che si sono visti annullare la conferenza mezz’ora prima dell’orario stabilito, la vicenda ha assunto i connotati del giallo, dando la stura alle più maliziose interpretazioni. Anche perché è stata la seconda volta in pochi giorni che i vertici di Lega e Asl hanno disertato un incontro con la stampa. Eppure erano stati proprio i due consiglieri regionali, Michele Marinello e Roberto De Magistris, a promuoverla con il segretario provinciale Marco Campanini. Dietro le nobili ragioni umanitarie che hanno spinto Cattrini ad abbandonare anzitempo l’incarico (e il lauto stipendio di oltre 100 mila euro annuo) si celano motivi di carattere amministrativo e politico? Tutto lascia intendere che le voci su presunte difficoltà gestionali e finanziarie dell’Asl siano qualcosa di più concreto del chiacchiericcio di paese. Davvero, come dicono alcuni suoi detrattori, il commissario abbandona la nave che affonda come uno Schettino qualunque? Aspettiamo con impazienza la terza convocazione.