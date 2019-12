Nomine, dietrofront della maggioranza

Per paura di imboscate in Consiglio comunale, il capogruppo del Pd ottiene di modificare le procedure sull'Agenzia dei servizi. I vertici saranno designati dall'ufficio di presidenza della Sala Rossa

Laddove latita la politica trionfano cavilli e azzeccagarbugli. Alla fine Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in Sala Rossa, per evitare di perdere la partita delle nomine nell’Agenzia dei servizi pubblici ha deciso di gettare la spugna e ricorrere alla modifica dei regolamenti. E pazienza se il nuovo statuto, proprio nella parte che concerne le procedure per la scelta degli organi amministrativi, era appena stato riformato.

Cosa cambia. Temendo franchi tiratori e imboscate in aula (il voto è a scrutinio segreto), il capo della pattuglia democratica ha deciso di sollevare il Consiglio dell’onere della nomina, affidando l’incombenza all’ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Torino, naturalmente previo l’accordo dei gruppi. Un passo indietro, un ritorno al passato. In questo modo verrà scongiurato ogni rischio legato al voto. La decisione è stata comunicata venerdì sera dal sindaco Piero Fassino, vero regista dell’operazione, durante la riunione di maggioranza che si è svolta nel suo ufficio. Presenti, tra gli altri, anche il suo vice con delega alle partecipazioni comunali Tom Dealessandri e il responsabile della segreteria Beppe Borgogno. L’assenso è stato pressoché unanime. Anche perché il primo cittadino, dopo aver esortato la maggioranza a una maggiore compattezza ha annunciato la disponibilità di condividere le prossime nomine proprio con l’assemblea cittadina: da Tne a Trm, fino alla Compagnia di San Paolo (giacché i posti per effetto delle incompatibilità di carica tra comitato di gestione e consiglio generale potrebbero salire a quattro). Insomma, la torta diventa decisamente più grande e succulenta. Di qui la disponibilità anche dei più integerrimi di sospendere, per ora, le ostilità.

La mossa di Fassino, però, non riesce a nascondere fino in fondo la vulnerabilità della leadership esercitata dal Partito democratico sugli alleati e l'etereità di Lo Russo, il quale ha mostrato per l'ennesima volta una personale debolezza nel guidare un gruppo sempre più diviso. Intanto per conoscere i nuovi vertici dell’Agenzia sarà necessario attendere almeno un mese e mezzo, perché la Sala Rossa possa approvare il nuovo statuto e procedere con le nomine.