Giachino al fondo

Dicono che… ora punti alla posta del cuore di Gramellini. Mino Giachino è al settimo cielo: sabato scorso la rubrica delle lettere della Stampa lo ha additato come esempio di politico virtuoso. Il lettore, non proprio disinteressato essendo il presidente di una delle sigle degli autotrasportatori, ne ha lodato le virtù di “ascolto e di trattativa” quando ricopriva l’incarico di sottosegretario ai Trasporti. E se a qualcuno fosse per caso sfuggito ci ha pensato lui stesso a inoltrare via mail il ritaglio ad amici e dirigenti del Pdl. «A tutti sarà capitato di sognare di essere un giorno al centro della attenzione dell’articolo di fondo de La Stampa – scrive Giachino -. Vi garantisco però che essere oggetto dell’editoriale dei lettori scelto dal giornale che leggo da quasi 50 anni, un quotidiano internazionale come La Stampa, è un grande piacere».