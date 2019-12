Avvocati al voto, una sfida in famiglia

I legali alle urne per il rinnovo dell’Ordine. A fronteggiare il presidente uscente Napoli c'è Chiappero, ex sindaco ulivista di Ciriè e difensore della Juve. Rotto il fronte progressista

Una sfida in famiglia, tra le pareti domestiche del centrosinistra subalpino. A partire da oggi, per tre giorni, gli oltre 5 mila avvocati torinesi sono chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio dell’Ordine. Ufficialmente sono in campo quattro liste, ma la vera contesa è tra “Avvocatinsieme”, schieramento “progressista” capitanato dal presidente uscente Mario Napoli, e “Innovazione e trasparenza”, formazione dall’accento più moderato guidata da Alessandro Bonzo. Ed è proprio in seno a quest’ultima che si è registrata, a sorpresa, l’adesione di Luigi Chiappero, da sempre considerato organico al centrosinistra, sotto le cui insegne (l’Ulivo) ha guidato per alcuni anni il Comune di Ciriè. Si profila, insomma, una gara fratricida, con il terzo incomodo Edgardo Trinelli che con la sua lista “Il vecchio e il nuovo” rischia di rosicchiare parecchi voti, mettendo seriamente a repentaglio la vittoria di Napoli al primo turno e ipotecando il probabile ballottaggio.

La rottura dell’area tradizionalmente orientata a sinistra rende quindi l’esito più che mai incerto. Sulle ragioni che hanno spinto Chiappero a scendere in campo in contrapposizione a Napoli ogni toga ha la propria versione, ma tutti presumono che se dovesse prevalere “Innovazione” non sarà il capolista Bonzo a presiedere l’Ordine bensì il difensore, tra gli altri, della Juventus in Calciopoli. Il presidente è infatti eletto in seconda battuta, dai 15 membri del Consiglio. E tutto può succedere.

Napoli, di recente uscito dallo studio Grande Stevens per fondare il ramo torinese del milanese Pedersoli, gioca la carta dell’attività svolta nel suo mandato, un biennio in cui l’avvocatura torinese, un tempo uno dei principali stakeholder della città, ha ripreso slancio e iniziativa pubblica, dopo un lungo periodo di ripiegamento corporativo.

Per la cronaca gareggia anche la lista “Fuori dal coro”. In epoca di liberalizzazioni (contestate) professioni la prima liberalizzazione delle toghe è quella delle liste.