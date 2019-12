Sotto assedio il feudo di Rosso

Cambiano corrente due suoi fedelissimi e portano in dote 700 tessere. Pedrale annuncia: “Vinceremo il congresso”. Ma il parlamentare è sicuro: “Siamo sempre in testa”

Con il posticipo di una settimana del congresso provinciale, ufficialmente perché il 19 febbraio coincide con l’ultima sfilata di Carnevale ed è troppo a ridosso del concistoro in cui mons. Versaldi riceverà la porpora, nel Pdl vercellese si allungano i tempi della guerra intestina per il controllo del partito. L’ultimo colpo messo a segno da Luca Pedrale, sotto l’accorta regia di Alberto Cortopassi, è il passaggio sotto le bandiere “lealiste” di due giovani rampanti, un tempo alla corte di Roberto Rosso, il ras locale organico alla corrente di Vito Bonsignore. Un suadente e incalzante corteggiamento ha convinto Davide Gilardino, sindaco di Ronsecco, e Lillo Bongiovanni da Asigliano, titolari in proprio di circa 700 tessere, a cambiare casacca ottenendo, ma è solo un primo contentino, la candidatura a coordinatore e vice. «La situazione a Vercelli è completamente ribaltata: vinceremo il congresso», annuncia baldanzoso allo Spiffero il capogruppo azzurro di Palazzo Lascaris, pregustando la rivalsa nei confronti del suo antico mentore.

Rosso non nasconde lo smacco subito, ammette che il “tradimento” ha portato in dote agli avversari un consistente pacchetto di tessere, ma non sufficienti a capovolgere i rapporti di forza. «Prima l’esito era segnato: cappotto garantito. Ora vinciamo con uno scarto di 400 voti», spiega il parlamentare digitando numeri sulla calcolatrice. «Delle 3.200 tessere complessive, 2.500 fanno riferimento a me, Pedrale-Ghigo si erano attestati a poco più di 500. Ora con le circa 700 dei due giovanotti il margine si è ridotto ma siamo saldamente in testa».