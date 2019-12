“Stop alle esternalizzazioni”

Sbriglio (Idv) presenta una mozione per chiedere al Comune di Torino la maggiore valorizzazione dei dipendenti comunali. Il provvedimento andrà in commissione nei prossimi giorni

"Più responsabilità alle risorse interne e meno esternalizzazioni". E’ questo il senso della mozione redatta dal capogruppo dell’Italia de Valori in Sala Rossa Giuseppe Sbriglio, per valorizzare maggiormente i dipendenti comunali e allo stesso tempo risparmiare quattrini preziosi in tempi di lacrime e sangue. Secondo Sbriglio sarebbe necessario redigere un piano pluriennale finalizzato alla gestione diretta dei servizi attualmente esternalizzati e successivamente emanare un bando interno per la ricerca di professionalità adeguate a garantire il livello dei servizi. Non solo: contestualmente deve essere costituito un fondo finalizzato a garantire ai dipendenti impiegati in tali mansioni un’indennità aggiuntiva, che però non superi il 70% dell’attuale costo pagato dal Comune di Torino per affidare ad un soggetto esterno il medesimo servizio.

Spiega Sbriglio: «Tra i 12 mila dipendenti di Palazzo Civico esistono professionalità in grado svolgere mansioni oggi affidate a terzi dalle aree verdi alle piscine, dal Conservatorio ai musei e molti altri». L’occasione potrebbe essere la scadenza di alcune gare di affidamento bandite in passato dal Comune.