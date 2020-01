Nel Pdl si prendono a palle di neve

Toselli attacca l'assessore Cirio per il tavolo dei fafioché. Ma subito arriva il soccorso del ribelle Vignale: "Si rischia un disastro del turismo alpino". In ballo il futuro di 40 mila addetti

“Basta pagliacciate”. Senza metafore e a testa bassa Francesco Toselli, consigliere regionale del Pdl, attacca l’assessore allo Sport e al Turismo Alberto Cirio in seguito alla costituzione di un tavolo operativo per sostenere i comprensori sciistici vittime di un inverno fino ai giorni scorsi avaro di precipitazioni. «Provvedimento che, tradotto, vuol dire dare dei soldi pubblici alle società che gestiscono gli impianti di risalita. E questo mentre ad oggi nessuno ha ancora pensato di istituire un analogo ‘tavolo’ per chi è affetto da malattie fortemente invalidanti e non potrà disporre di un’adeguata assistenza domiciliare a causa dei tagli dei fondi governativi e della carenza di fondi regionali». Insomma: «Che gli imprenditori si facciano crico dei rischi d’impresa e la regione pensi ad aiutare i malati». Un intervento insolitamente rude che apre una faglia all’interno del partito cuneese di cui fanno parte sia Toselli che Cirio, proprio nei giorni che precedono i congressi provinciali. «Preciso fin da ora – conclude Toselli – che se venisse presentato un emendamento finalizzato a caricare sulle casse pubbliche quelli che sono i rischi d’impresa, esprimerò voto contrario, tanto più che se le previsioni meteo saranno confermate, l’unica cosa che il ‘tavolo di crisi per la neve’ istituito potrà fare sarà chiedere lo stato di calamità naturale».

Ma a difesa di Cirio irrompe il ribelle Gian Luca Vignale, uno che di voti nelle valli olimpiche ne ha presi, il quale spiega: «Il sistema neve piemontese occupa oltre 40 mila lavoratori. Se quindi la nevicata di questi giorni ben fa sperare per le prossime settimane è tuttavia evidente che un solo week end non possa risanare oltre due mesi di fatturato in perdita. Questo significa che se non si interviene si rischia quello che potrebbe essere un vero e proprio disastro per l'industria del turismo alpino». E poi conclude: «E’ necessario ora predisporre un emendamento alla finanziaria regionale, che dia sostegni e garanzie ad un sistema neve oggi in grande difficoltà».